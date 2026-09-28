Исторический запуск SpaceX: Starship впервые вывел на орбиту крупную партию Starlink V3

SpaceX впервые вывела Starship на околоземную орбиту и доставила на нее большую полезную нагрузку — 26 спутников Starlink V3. Об этом сообщает Yahoo Finance. Это первый случай в истории программы, когда корабль не завершил полет на суборбитальной траектории, а вышел на орбиту и выполнил запланированное развертывание спутников.

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При запуске один из шести двигателей Raptor Starship отказал, однако корабль продолжил полет. После выхода на орбиту он развернул все 26 Starlink V3, а ускоритель Super Heavy успешно отделился и приводился в Мексиканском заливе.

Это особенно важный этап, поскольку предыдущие полеты Starship были испытательными: корабль работал на суборбитальных траекториях. Во время 13 полета в июле SpaceX уже тестировала Starlink V3, но 20 спутников после развертывания не оставались на орбите.



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Зачем SpaceX нужен Starship

Основной практический интерес компании — масштабирование Starlink. Новые спутники V3 значительно больше нынешних поколений и рассчитаны на значительно более высокую пропускную способность, поэтому их запуск требует более мощного носителя. Именно Starship должен сделать такие запуски более дешевыми и участившимися.

SpaceX планирует перевести Starship в регулярную эксплуатацию уже в конце 2026 года. В более длинной перспективе компания рассматривает корабль как основу для полетов к Луне и Марсу, а на своем сайте прямо называет Starship системой для многократных миссий за пределы околоземной орбиты.



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