Внешнее финансирование задерживается: Минфин не планирует резко увеличивать заимствования через ОВГЗ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 сентября 2026, 18:30 Читати українською

Внешнее финансирование задерживается: Минфин не планирует резко увеличивать заимствования через ОВГЗ

Несмотря на задержку с внешним финансированием, Министерство финансов Украины не планирует существенно наращивать заимствования через ОВГЗ. Увеличение объемов привлечения может потребовать повышения ставок, что, в свою очередь, увеличит стоимость обслуживания долга.

Несмотря на задержку с внешним финансированием, Министерство финансов Украины не планирует существенно наращивать заимствования через ОВГЗ.
Внутренний долговой рынок

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на первого заместителя министра финансов Романа Ермоличева.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Объемы заимствований Минфин будет определять с учетом ситуации на Едином казначейском счете и текущих потребностей бюджета.

«Мы будем смотреть по состоянию Единого казначейского счета. Мы же должны понимать, что это долговые обязательства, которые мы в любом случае должны выполнять», — отметил Ермоличев.

По его словам, Минфин не хочет увеличивать объемы заимствований, если это потребует повышения ставок по ОВГЗ.

«Привлечение больших средств потребует поднятия ставок, мы бы не хотели этого делать», — подчеркнул первый замминистра.

В то же время следующие аукционы могут быть больше в зависимости от потребностей бюджета в средствах на социальные и другие критические расходы. В ожидании внешнего финансирования, привязанного к принятию Верховной Радой ряда законов, Минфин перенес около 39 млрд. грн. незащищенных капитальных расходов на декабрь.

Читайте также: Германия начнет получать данные об украинских счетах: что нужно знать до 30 сентября

Ермоличев также сообщил, что на последних первичных аукционах Минфину удалось увеличить объем привлечения средств на 5 млрд грн по сравнению со стандартной динамикой. В общей сложности на трех аукционах ведомство привлекло 7,36 млрд грн против 2,01 млрд грн неделей ранее, когда состоялось два аукциона.

После повышения учетной ставки НБУ с 15,5% до 16% годовых Минфин не повышал ставки по обычным ОВГЗ. Ставка отсечения по 12-месячным облигациям осталась на уровне 15,18%, по 29-месячным — 16,10%. В то же время ставку по бенчмарк-облигациям, которые банки могут частично использовать для формирования обязательных резервов, снизили до 12,18%.

На ближайшем аукционе 29 сентября Минфин предложит обычные ОВГЗ на 1 млрд грн — втрое меньше, чем в прошлый вторник. В то же время ведомство снова выставит бенчмарк-облигации на 5 млрд грн. Ранее подобные облигации предлагали примерно раз в месяц.

Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 7,36 млрд грн от продажи ОВГЗ. Больше всего средств — 5,062 млрд грн — принесли трехлетние гривневые облигации с доходностью 12,18% годовых.

Еще 2,006 млрд грн привлекли от продажи годовалых ОВГЗ со ставкой 15,16%, а 289 млн грн от 2,5-летних облигаций с доходностью 16,08%.

Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами