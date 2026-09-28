Внешнее финансирование задерживается: Минфин не планирует резко увеличивать заимствования через ОВГЗ

Несмотря на задержку с внешним финансированием, Министерство финансов Украины не планирует существенно наращивать заимствования через ОВГЗ. Увеличение объемов привлечения может потребовать повышения ставок, что, в свою очередь, увеличит стоимость обслуживания долга.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на первого заместителя министра финансов Романа Ермоличева.

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Объемы заимствований Минфин будет определять с учетом ситуации на Едином казначейском счете и текущих потребностей бюджета.

«Мы будем смотреть по состоянию Единого казначейского счета. Мы же должны понимать, что это долговые обязательства, которые мы в любом случае должны выполнять», — отметил Ермоличев.

По его словам, Минфин не хочет увеличивать объемы заимствований, если это потребует повышения ставок по ОВГЗ.

«Привлечение больших средств потребует поднятия ставок, мы бы не хотели этого делать», — подчеркнул первый замминистра.

В то же время следующие аукционы могут быть больше в зависимости от потребностей бюджета в средствах на социальные и другие критические расходы. В ожидании внешнего финансирования, привязанного к принятию Верховной Радой ряда законов, Минфин перенес около 39 млрд. грн. незащищенных капитальных расходов на декабрь.

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Ермоличев также сообщил, что на последних первичных аукционах Минфину удалось увеличить объем привлечения средств на 5 млрд грн по сравнению со стандартной динамикой. В общей сложности на трех аукционах ведомство привлекло 7,36 млрд грн против 2,01 млрд грн неделей ранее, когда состоялось два аукциона.

После повышения учетной ставки НБУ с 15,5% до 16% годовых Минфин не повышал ставки по обычным ОВГЗ. Ставка отсечения по 12-месячным облигациям осталась на уровне 15,18%, по 29-месячным — 16,10%. В то же время ставку по бенчмарк-облигациям, которые банки могут частично использовать для формирования обязательных резервов, снизили до 12,18%.

На ближайшем аукционе 29 сентября Минфин предложит обычные ОВГЗ на 1 млрд грн — втрое меньше, чем в прошлый вторник. В то же время ведомство снова выставит бенчмарк-облигации на 5 млрд грн. Ранее подобные облигации предлагали примерно раз в месяц.

Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 7,36 млрд грн от продажи ОВГЗ. Больше всего средств — 5,062 млрд грн — принесли трехлетние гривневые облигации с доходностью 12,18% годовых.

Еще 2,006 млрд грн привлекли от продажи годовалых ОВГЗ со ставкой 15,16%, а 289 млн грн от 2,5-летних облигаций с доходностью 16,08%.