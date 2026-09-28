Министерство обороны Украины обязало воинские части продолжать выплату денежного довольствия военнослужащим, пропавшим без вести, пока не наступит предусмотренное законом основание для ее прекращения. Об этом сообщает сайт правительства Украины.
Минобороны обязало воинские части не прекращать выплаты семьям пропавших без вести
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Соответствующее поручение № 4264/уд от 23 сентября 2026 года уже доведено до воинских частей, учреждений и органов военного управления.
Речь идет, в частности, о случаях, когда части ранее прекращали выплаты после получения документов о опознании тела. Минобороны отмечает, что именно опознание не является юридическим основанием для прекращения выплат. Для этого необходимы акт о государственной регистрации смерти или решении суда о признании военнослужащего безвестно отсутствующим.
До какого момента должны продолжаться выплаты
Денежное довольствие начисляется ежемесячно на основании приказа командира. Выплаты продолжаются до момента вступления в законную силу решения суда о признании военнослужащего безвестно отсутствующим или до даты составления актовой записи о смерти включительно.
Предельным сроком есть день исключения военнослужащего из списков личного состава части.
По словам заместителя министра обороны Любови Галан, новое поручение должно устранить разную трактовку правил в воинских частях и обеспечить одинаковое применение законодательства.
Читайте также: Семьям погибших военных хотят выплачивать месячное денежное довольствие — законопроект уже в Раде
Следующим шагом Минобороны планирует внести соответствующие изменения в приказ № 280, чтобы прямо закрепить: исключение военнослужащего из списков в связи со смертью возможно только на основании актовой записи о смерти.
Право семьи на часть денежного довольствия военнослужащего, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, предусмотрено законом, а порядок выплат устанавливает постановление Кабмина № 884 от 30 ноября 2016 года в редакции от 15 апреля 2025 года.
Как мы писали, пятый год без повышения: в бюджете-2027 не предусмотрели рост выплат военным
Комментарии