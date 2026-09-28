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28 сентября 2026, 17:33 Читати українською

В Тернополе при поддержке Sense Bank открылся инновационный образовательный хаб

В Тернополе открылся EDhub — интерактивное цифровое образовательное пространство для детей и педагогов. Автором и реализатором проекта стала учительница информатики и английского языка Тернопольской общеобразовательной школы № 23 Наталья Перехрист — победительница в специальной номинации «Учитель информатики» премии Global Teacher Prize Ukraine. Эту специальную награду поддержал Sense Bank, как и воплощение образовательной мечты Натальи — создание хаба.

В Тернополе открылся EDhub — интерактивное цифровое образовательное пространство для детей и педагогов.

Образовательный хаб призван стать местным центром для интерактивного обучения детей разного возраста, а также площадкой для обмена опытом и профессионального диалога между педагогами со всей Украины.

«Благодарна Sense Bank за признание моей работы, за поддержку, которая действительно изменила жизнь, дала толчок поверить в себя и осуществить большую мечту. EDhub создан с большой любовью к детям, с верой в то, что все вместе мы сможем воспитать поколение инноваторов — тех, кто будет определять будущее в различных сферах, в том числе и в банковской», — прокомментировала Наталья Перехрист во время открытия EDhub.

На базе EDhub дети разного возраста будут осваивать передовые цифровые технологии. Учебные программы будут включать занятия по робототехнике, основам искусственного интеллекта и 3D-моделированию. Отдельный акцент Наталья Перехрист сделает на изучении иностранных языков с помощью технологий виртуальной реальности: погружение в англоязычную среду поможет детям преодолевать языковой барьер посредством моделирования пра практических жизненных ситуаций.

Помимо работы с детьми, EDhub станет площадкой для профессионального роста учителей. Конференц-зал пространства оснащен новейшей системой интерактивного голосования, что позволит проводить семинары, тренинги и обмениваться опытом педагогам со всей страны. Кроме того, в рамках европейских образовательных инициатив на базе хаба будет функционировать «Евроклуб», который объединит молодежь вокруг общих культурных и общественных ценностей.

Источник: Sense Bank
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