Доллар и евро дорожают в обменниках и на межбанке

В понедельник, 28 сентября, средний курс доллара подорожал на 3 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Курс евро прибавил 1 копейку в покупке, но потерял 4 копейки в продаже.



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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,58−45,09 грн. Евро покупают за 50,84 грн., а продают за 51,51 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,85−45,00, евро — 51,40−51,62 грн.

Межбанк закрылся в диапазоне 44,92−44,95 грн. Торги по евро проходят на уровне 51,05−51,08 грн.

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