Топ-5 новостей среды: банки будут разыскивать деньги должников, а Binance вводит ограничения на гривну

Президент Владимир Зеленский после встречи в Нью-Йорке с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой заявил, что МВФ поможет найти часть средств, необходимых для финансовой устойчивости Украины в следующем году.

НБУ повышает ставку: почему крупные банки режут доходность депозитов

Национальный банк продолжает повышать ключевую ставку, чтобы остановить дальнейшую раскрутку инфляции. Ужесточение монетарной политики должно стимулировать увеличение доходности депозитов. Но, как свидетельствует аналитика Минфина, крупные банки пока режут ставки гривневых вкладов. Что происходит на депозитном рынке и когда банки начнут повышать депозитные ставки, разбираемся в свежем обзоре.

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