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23 сентября 2026, 20:00 Читати українською

Топ-5 новостей среды: банки будут разыскивать деньги должников, а Binance вводит ограничения на гривну

Банки будут автоматически искать деньги должников: что изменится с 23 октября

Министерство юстиции расширяет цифровизацию исполнительного производства. В октябре к Автоматизированной системе исполнительного производства планируется подключить все банки Украины, что позволит быстрее находить средства должников, накладывать аресты и проводить принудительное списание в рамках открытых исполнительных производств.

Binance прекращает поддержку гривны из-за Fiat Trade UAH с 28 сентября

Криптобиржа Binance с 28 сентября больше не будет поддерживать пополнение и вывод гривны через Fiat Trade UAH, а также уберет пару USDT/UAH.

МВФ поможет найти часть необходимых средств на 2027 год

Президент Владимир Зеленский после встречи в Нью-Йорке с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой заявил, что МВФ поможет найти часть средств, необходимых для финансовой устойчивости Украины в следующем году.

НБУ повышает ставку: почему крупные банки режут доходность депозитов

Национальный банк продолжает повышать ключевую ставку, чтобы остановить дальнейшую раскрутку инфляции. Ужесточение монетарной политики должно стимулировать увеличение доходности депозитов. Но, как свидетельствует аналитика Минфина, крупные банки пока режут ставки гривневых вкладов. Что происходит на депозитном рынке и когда банки начнут повышать депозитные ставки, разбираемся в свежем обзоре.

4 инвестиционных хита свежих выпусков монет Украины: сколько на них можно заработать

Сегодня по просьбе читателей «Минфина» продолжу рассказ о недавних выпусках украинских памятных монет, сразу ставших прекрасной инвестицией для их покупателей.

Источник: Минфин
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