Банки будут автоматически искать деньги должников: что изменится с 23 октября

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 сентября 2026, 16:53 Читати українською

Банки будут автоматически искать деньги должников: что изменится с 23 октября

Министерство юстиции расширяет цифровизацию исполнительного производства. В октябре к Автоматизированной системе исполнительного производства планируется подключить все банки Украины, что позволит быстрее находить средства должников, накладывать аресты и проводить принудительное списание в рамках открытых исполнительных производств. Об этом заявил министр юстиции Денис Маслов.

Министерство юстиции расширяет цифровизацию исполнительного производства.
Долги

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, государственные банки уже добровольно подключены к соответствующему механизму, а задача Минюста — охватить весь банковский сектор.

Что изменится для должников

После полного подключения финансовых учреждений система должна автоматизировать значительную часть процесса:

  • поиск банковских счетов должника;
  • получение информации о средствах;
  • наложение и снятие ареста;
  • формирование документов для принудительного списания;
  • перечисление взысканных средств получателю.

Обновленный механизм должен заработать 23 октября 2026 года.

При этом речь идет не о произвольном списании денег банком. Взыскание будет происходить в рамках исполнительного производства, а процессуальные решения и дальше будут оставаться за государственными и частными исполнителями.

Автоматически будут снимать и аресты

Цифровизация должна ускорить не только взыскание средств, но и снятие ограничений после погашения долга.

После выполнения обязательства система должна автоматически запускать процедуры снятия ареста со счетов и исключения лица из Единого реестра должников без длительного ожидания ручных действий исполнителя.

Система охватит не только банки

Новые правила предусматривают информационное взаимодействие также с небанковскими поставщиками платежных услуг и эмитентами электронных денег.

Это означает, что при наличии законных оснований исполнители смогут получать информацию не только о банковских счетах, но и электронных кошельках.

Что это значит на практике

Для должников процедура станет быстрее в обе стороны: средства смогут оперативнее находить и взимать, но после погашения долга ограничения должны сниматься быстрее.

В то же время, сам факт наличия счета не означает автоматического списания средств без правовых оснований — система лишь цифровизирует выполнение уже принятых решений и действий в рамках исполнительного производства.

Подключение банков к АСВП является частью более широкой реформы исполнения судебных решений. В государственной антикоррупционной программе эта мера прямо предусмотрена как механизм автоматизированного ареста средств на счетах должников.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами