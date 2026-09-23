Банки будут автоматически искать деньги должников: что изменится с 23 октября

Министерство юстиции расширяет цифровизацию исполнительного производства. В октябре к Автоматизированной системе исполнительного производства планируется подключить все банки Украины, что позволит быстрее находить средства должников, накладывать аресты и проводить принудительное списание в рамках открытых исполнительных производств. Об этом заявил министр юстиции Денис Маслов.

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По его словам, государственные банки уже добровольно подключены к соответствующему механизму, а задача Минюста — охватить весь банковский сектор.

Что изменится для должников

После полного подключения финансовых учреждений система должна автоматизировать значительную часть процесса:

поиск банковских счетов должника;

получение информации о средствах;

наложение и снятие ареста;

формирование документов для принудительного списания;

перечисление взысканных средств получателю.

Обновленный механизм должен заработать 23 октября 2026 года.

При этом речь идет не о произвольном списании денег банком. Взыскание будет происходить в рамках исполнительного производства, а процессуальные решения и дальше будут оставаться за государственными и частными исполнителями.

Автоматически будут снимать и аресты

Цифровизация должна ускорить не только взыскание средств, но и снятие ограничений после погашения долга.

После выполнения обязательства система должна автоматически запускать процедуры снятия ареста со счетов и исключения лица из Единого реестра должников без длительного ожидания ручных действий исполнителя.

Система охватит не только банки

Новые правила предусматривают информационное взаимодействие также с небанковскими поставщиками платежных услуг и эмитентами электронных денег.

Это означает, что при наличии законных оснований исполнители смогут получать информацию не только о банковских счетах, но и электронных кошельках.

Что это значит на практике

Для должников процедура станет быстрее в обе стороны: средства смогут оперативнее находить и взимать, но после погашения долга ограничения должны сниматься быстрее.

В то же время, сам факт наличия счета не означает автоматического списания средств без правовых оснований — система лишь цифровизирует выполнение уже принятых решений и действий в рамках исполнительного производства.

Подключение банков к АСВП является частью более широкой реформы исполнения судебных решений. В государственной антикоррупционной программе эта мера прямо предусмотрена как механизм автоматизированного ареста средств на счетах должников.