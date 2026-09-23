Бензин снова прибавил в цене: сколько стоит топливо на АЗС 23 сентября

В среду, 23 сентября, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла на 0,03 грн/л — до 89,26 грн/л. Дизельное топливо, напротив, подешевело на 0,01 грн/л — до 98,50 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
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Средние цены на горючее
По состоянию на 23 сентября средняя стоимость составляла:
- А-95 премиум — 93,55 грн/л;
- А-95 — 89,26 грн/л;
- А-92 — 85,93 грн/л;
- дизельное топливо — 98,50 грн/л;
- автогаз — 43,93 грн/л.
Как изменились цены за сутки
По сравнению с 22 сентября:
- А-95 премиум — без изменений;
- А-95 подорожал на 0,03 грн/л;
- А-92 — на 0,05 грн/л;
- дизельное топливо подешевело на 0,01 грн/л;
- автогаз — на 0,02 грн/л.
Итак, 23 сентября рынок горючего был относительно стабильным: изменения по основным видам горючего остались в пределах нескольких копеек за литр.
Источник: Минфин
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