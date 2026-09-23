Бензин снова прибавил в цене: сколько стоит топливо на АЗС 23 сентября

В среду, 23 сентября, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла на 0,03 грн/л — до 89,26 грн/л. Дизельное топливо, напротив, подешевело на 0,01 грн/л — до 98,50 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».