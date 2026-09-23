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23 сентября 2026, 19:40 Читати українською

Tesla заработала $122,6 млн на биткоинах

На фоне резкого роста курса биткоина рыночная стоимость принадлежащей компании Tesla Илона Маска первой криптовалюты выросла за одну неделю на $122,62 млн и приблизилась к $1 млрд. Об этом говорится в сообщении Arkham Intelligence.

На фоне резкого роста курса биткоина рыночная стоимость принадлежащей компании Tesla Илона Маска первой криптовалюты выросла за одну неделю на $122,62 млн и приблизилась к $1 млрд.
Tesla

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Сколько биткоинов у Tesla

Во владении производителя электрокаров находится 11 509 BTC, стоимость которых сейчас составляет $994,9 млн, показывает Arkham Intelligence. Неделю назад эти активы оценивались примерно в $872,28 млн.

Джерело зображення: x.com/arkham/

Сейчас компании Маска не хватает всего $5,1 млн до в $1 млрд. Tesla не покупала и не продавала биткоины — рост стоимости ее монет обусловлен исключительно рыночным движением BTC, цена которого несколько дней назад выросла до $87 395.

Tesla впервые объявила о вложениях в первую криптовалюту в 2021 году — на сумму $1,5 млрд. В том же году компания разрешила клиентам оплачивать автомобили биткоинами, но позднее отказалась от этой опции. В 2022 году автопроизводитель значительно сократил объем своих криптовложений, продав биткоины на $936 млн.

Крипторезерв Tesla сократился до 11 509 BTC, и этот объем компания сохраняет уже около четырех лет. Вскоре после той сделки Илон Маск уточнил, что свои собственные биткоины не продавал.

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Учитывая объем позиции Tesla, каждое движение курса биткоина на $1000 меняет стоимость криптоактивов компании в долларовом выражении примерно на $11,5 млн, подсчитали аналитики Arkham. Если бы биткоин вырос на $10 000, стоимость криптоактивов Tesla выросла бы на $115,09 млн, но при условии, что количество биткоинов остается неизменным.

Этой весной еще одна компания Илона Маска, SpaceX, раскрыла объем своих биткоин-резервов. По состоянию на 31 марта у производителя космических аппаратов хранилось 18 712 BTC. Аэрокосмическая компания начала копить биткоины в 2021 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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