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23 сентября 2026, 16:10 Читати українською

Турецкий UPT запустит виртуальные IBAN для бизнеса в евро и фунтах

Турецкая платежная платформа UPT, которая входит в группу Aktif Bank, готовится запустить для корпоративных клиентов виртуальные IBAN в евро и британских фунтах. Новый сервис создается в сотрудничестве с Visa на базе платформы Currencycloud. Об этом говорится в официальном сообщении Aktif Bank.

Турецкая платежная платформа UPT, которая входит в группу Aktif Bank, готовится запустить для корпоративных клиентов виртуальные IBAN в евро и британских фунтах.
Валюта

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Что это даст клиентам

Корпоративные клиенты UPT смогут получать виртуальные EUR- и GBP-IBAN, открытые по имени их компании, а также управлять международными поступлениями и платежами через единую платформу UPTION Corporate. На первом этапе сервис будет работать с евро и фунтами, а позже компания планирует добавить доллар США.

Интеграция Currencycloud также даст UPT возможность производить конвертацию валют в режиме реального времени. В компании ожидают, что это упростит трансграничные операции и поможет бизнесу быстрее получать деньги от иностранных контрагентов.

В частности, турецкая компания, продающая товары или услуги в Европе, сможет предоставить покупателю локальные реквизиты по оплате в евро. Денежные средства будут поступать на корпоративный виртуальный IBAN, после чего компания сможет управлять ими, конвертировать валюту и осуществлять дальнейшие платежи через платформу UPT.

Генеральный директор UPT Мурат Кастан отметил, что сотрудничество с Currencycloud должно сделать международные расчеты корпоративных клиентов более быстрыми и эффективными.

Компания также рассчитывает предложить бизнесу конкурентные валютные курсы и непрерывный доступ к платежным операциям.

В Visa отметили, что интеграция Currencycloud позволит UPT предоставить корпоративным клиентам мультивалютные счета и упростить международные платежи и получение средств.

Напомним

UPT работает с 2010 года и является финтех-дочерней компанией турецкого инвестиционного Aktif Bank. Платформа обеспечивает переводы на банковские счета, платежные карты и получателям по имени. Ее сеть включает около 400 тысяч точек обслуживания в 176 странах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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