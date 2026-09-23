В январе — августе 2026 года наибольший вклад в уплату налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, сферы государственного управления и обороны, а также финансовой и страховой деятельности. Об этом говорится в сообщении ГНС.
Кто уплатил больше всего налогов с начала года: ГНС назвала отрасли-лидеры
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Наибольшую долю в общем объеме уплаты обеспечила перерабатывающая промышленность — 17,9%. По сравнению с январем-августом 2025 поступления от предприятий этой отрасли выросли на 44,8 млрд грн, или на 18,2%.
Торговля обеспечила 16,3% всех поступлений
На оптовую и розничную торговлю, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов пришлось 16,3% от общего объема уплаты.
В годовом исчислении поступления от отрасли увеличились на 31,6 млрд грн, или на 13,5%.
Госуправление и оборона — почти 12%
Сфера государственного управления и обороны, а также обязательное социальное страхование обеспечила 11,9% всех поступлений.
Прирост по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году составил 30,7 млрд грн, или 18,9%.
Финансовый сектор нарастил оплату на 25,5%
На финансовую и страховую деятельность пришлось 10,8% от общего объема уплаты.
При этом именно этот сектор среди названных показал самый высокий темп прироста — 25,5%.
В денежном исчислении поступления выросли на 35,7 млрд грн.
Почему это важно
В ГНС отмечают, что в условиях полномасштабной войны своевременная уплата налогов остается одним из главных источников финансирования государственных и местных расходов.
Речь идет, в частности, об обороне, социальных программах, критически важных услугах и поддержке экономики.
Комментарии