Кто уплатил больше всего налогов с начала года: ГНС назвала отрасли-лидеры

В январе — августе 2026 года наибольший вклад в уплату налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, сферы государственного управления и обороны, а также финансовой и страховой деятельности. Об этом говорится в сообщении ГНС.

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Наибольшую долю в общем объеме уплаты обеспечила перерабатывающая промышленность — 17,9%. По сравнению с январем-августом 2025 поступления от предприятий этой отрасли выросли на 44,8 млрд грн, или на 18,2%.

Торговля обеспечила 16,3% всех поступлений

На оптовую и розничную торговлю, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов пришлось 16,3% от общего объема уплаты.

В годовом исчислении поступления от отрасли увеличились на 31,6 млрд грн, или на 13,5%.

Госуправление и оборона — почти 12%

Сфера государственного управления и обороны, а также обязательное социальное страхование обеспечила 11,9% всех поступлений.

Прирост по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году составил 30,7 млрд грн, или 18,9%.

Финансовый сектор нарастил оплату на 25,5%

На финансовую и страховую деятельность пришлось 10,8% от общего объема уплаты.

При этом именно этот сектор среди названных показал самый высокий темп прироста — 25,5%.

В денежном исчислении поступления выросли на 35,7 млрд грн.

Почему это важно

В ГНС отмечают, что в условиях полномасштабной войны своевременная уплата налогов остается одним из главных источников финансирования государственных и местных расходов.

Речь идет, в частности, об обороне, социальных программах, критически важных услугах и поддержке экономики.