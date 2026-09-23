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23 сентября 2026, 18:26 Читати українською

Fitch пересмотрел прогноз глобального ВВП на 2026 год

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста мировой экономики в 2026 году до 2,6% с 2,4%, ожидаемых в июне. Об этом говорится в обновленном обзоре Fitch Global Economic Outlook, передает «Интерфакс-Украина».

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста мировой экономики в 2026 году до 2,6% с 2,4%, ожидаемых в июне.

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Что прогнозируют экономике

По оценке агентства, мировая экономика продолжает расти, несмотря на энергетический шок. В то же время, повышение реальных процентных ставок создает дополнительное давление на экономическую активность.

Аналитики Fitch отмечают, что перспективы мировой финансово-кредитной политики существенно изменились. Федеральная резервная система США перешла к более жесткому курсу, Банк Японии ускорил ужесточение политики, а Европейский центральный банк сместил ставки в зону умеренного ограничения.

Такие действия центробанков связаны, в частности, с необходимостью умерить вторичные эффекты от длительной волатильности мировых цен на энергоносители.

Читайте: ФРС США и ЕЦБ подняли ставки: что будет с доходностью валютных депозитов и ОВГЗ

Экономика США

Fitch повысило прогноз роста экономики США на текущий и последующие годы на 0,2 процентного пункта — до 2,1%. Агентство отмечает устойчивое потребление, невзирая на замедление роста настоящих доходов домохозяйств. В то же время, инвестиции в сектор искусственного интеллекта пока не демонстрируют признаков спада.

Главный экономист Fitch Брайан Култон отметил, что прогнозы по реальным ключевым ставкам на ближайшие годы существенно изменились из-за более жесткой политики ФРС и стремления центральных банков не допустить повторения вторичных эффектов от шокового роста расходов.

Fitch ожидает, что ФРС снова повысит процентные ставки в декабре, после чего сохранит их на этом уровне в течение следующего года. В результате к концу 2027 года ставки могут быть на 125 базисных пунктов выше, чем агентство прогнозировало в июне.

При этом прогноз инфляции в США несколько снижен из-за замедления темпов роста зарплат.

По ЕЦБ Fitch прогнозирует еще одно повышение ставок в октябре. В то же время, агентство ожидает, что в следующем году регулятор начнет отменять эти повышения по мере снижения цен на нефть до $70 за баррель.

Читайте: ЕЦБ повысил ставку до 2,5% из-за нового всплеска инфляции

Что Fitch прогнозирует для Европы и Азии

Экономическая активность в еврозоне оказалась более устойчивой, чем ожидалось, что позволило Fitch несколько улучшить прогнозы.

В частности, агентство ожидает, что во втором квартале 2026 г. ВВП Германии вырастет на 1% в годовом исчислении после трех лет стагнации.

Fitch также существенно улучшило оценку роста экономики Южной Кореи. Основным фактором стало усиление глобальных затрат на информационные технологии, что поддерживает экономическую активность в Мексике и Японии.

В то же время прогноз по Китаю был ухудшен. Fitch ожидает рост китайского ВВП в 2026 году на 4,5%, что на 0,1 процентного пункта ниже предыдущей оценки.

По данным агентства, внутренний спрос в Китае остается слабым из-за сокращения инвестиций в основные фонды и низких потребительских расходов. Это контрастирует со значительными темпами роста экспорта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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