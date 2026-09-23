Доллар приблизился к 45 грн, евро упал на 15 копеек: курс НБУ на 24 сентября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 24 сентября. Доллар США подорожал на 7 копеек — до 44,85 грн, тогда как евро подешевел на 15 копеек — до 51,18 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

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Официальный курс валют

На 24 сентября НБУ установил:

1 доллар США — 44,85 грн;

1 евро — 51,18 грн.

Для сравнения, 23 сентября официальный курс доллара составил 44,78 грн, а евро — 51,33 грн.

Как изменился курс

За сутки гривна ослабла к доллару на 0,07 грн. В то же время по отношению к евро гривна укрепилась на 0,15 грн.

Таким образом, официальный курс доллара продолжил движение вверх и приблизился к отметке 45 грн/$.