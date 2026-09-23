После закрытия межбанка в среду, 23 сентября, курс доллара прибавил 10 копеек в покупке и продаже, евро потерял 3 копейки в покупке и 4 копейки в продаже.
Межбанк 23 сентября закрылся ростом доллара и падением евро
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
|
Открытие 23 сентября
|
Закрытие 23 сентября
|
Изменения
|
44,79/44,82
|
44,89/44,92
|
10/10
|
51,18/51,20
|
51,15/51,16
|
¾
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,57−45,07 грн. Евро покупают за 51,07 грн., а продают за 51,72 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,98−45,01, евро — 51,60−51,80 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 19 незарегистрированных посетителей.
Комментарии