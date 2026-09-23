Межбанк 23 сентября закрылся ростом доллара и падением евро

После закрытия межбанка в среду, 23 сентября, курс доллара прибавил 10 копеек в покупке и продаже, евро потерял 3 копейки в покупке и 4 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Валюта Открытие 23 сентября Закрытие 23 сентября Изменения доллар 44,79/44,82 44,89/44,92 10/10 евро 51,18/51,20 51,15/51,16 ¾

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,57−45,07 грн. Евро покупают за 51,07 грн., а продают за 51,72 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,98−45,01, евро — 51,60−51,80 грн.

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