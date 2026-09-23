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23 сентября 2026, 19:17 Читати українською

Китай потратил рекордные $158,8 млрд на золото: почему страна скупает его тоннами

Китай за восемь месяцев импортировал более тысячи тонн золота на рекордные $158,8 млрд, превысив по объему закупок показатель всего в прошлом году. Спрос на драгоценный металл растет на фоне сокращения китайских вложений в американские гособлигации и ограниченных возможностей для инвестирования внутри страны. Об этом пишет Financial Time.

Китай за восемь месяцев импортировал более тысячи тонн золота на рекордные $158,8 млрд, превысив по объему закупок показатель всего в прошлом году.
Золото

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Сколько Китай потратил на золото

За январь-август Китай потратил на импорт золота гораздо больше, чем за весь 2025 год. В прошлом году страна закупила за границей 886 тонн драгметалла на $96,5 млрд. В этом году только за первые восемь месяцев объем импорта превысил тысячу тонн, а его стоимость достигла $158,8 млрд.

Кто покупает золото

Золото приобретают как государственные структуры, так и частные инвесторы. По оценке участников рынка, их объединяет стремление снизить зависимость сбережений от других активов в условиях геополитической нестабильности и невысокой доходности доступных инвестиций.

Одновременно Китай сокращает вложения в государственные облигации США. В июле их объем снизился до $618 млрд — наименьшего показателя с августа 2008 года. На этом фоне золото становится одним из активов, посредством которых китайские инвесторы и государственные учреждения диверсифицируют свои накопления.

Внутри страны возможностей для привлекательного инвестирования также стало меньше. Кризис на китайском рынке недвижимости продолжается с 2021 года, а фондовый индекс CSI 300 с начала этого года потерял 1,8%. По сравнению с пиковыми значениями начала 2021 года он остается более чем на 20% ниже.

Читайте: Золото снова пошло вверх: что поддержало цены после резкого падения нефти

Доходность государственных облигаций Китая приблизилась к историческим минимумам. В таких условиях инвесторы ищут альтернативы недвижимости, акциям и долговым инструментам, не обеспечивающим желаемого уровня доходности или защиты сбережений.

Управляющий директор Gold Mountains Asset Management Лиза Лю объяснила, что и центральный банк, и частные инвесторы увеличивают долю золота в своих активах. В отличие от облигаций или банковских обязательств, физическое золото не зависит от способности конкретного эмитента выполнить долговые обязательства.

По оценке Лю нынешний спрос не ограничивается краткосрочной реакцией на колебания финансовых рынков. Она рассматривает его как многолетнее изменение структуры сбережений китайских домохозяйств и государственных резервов.

При этом фактические закупки Народного банка Китая могут превышать объемы, отраженные в официальной статистике. Goldman Sachs оценивает приобретение золота китайским центробанком в июле в 35 тонн, в то время как официально было заявлено о 20 тоннах. Разница между этими показателями составляет 15 тонн, однако оценка инвестиционного банка не является подтвержденным официальным объемом закупок.

Напомним

Китай остается крупнейшим производителем золота в мире, однако собственной добычи недостаточно для удовлетворения нынешнего спроса. В прошлом году в стране добыли 384 тонны драгметалла, тогда как только за первые восемь месяцев этого года его импорт превысил тысячу тонн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
norma3
norma3
23 сентября 2026, 19:36
#
А ще вони не так давно знищили всіх горобців, а потім, коли шкідники з,іли увесь врожай, купували горобців по світу))), так що не все що робить Китай — дуже розумно.
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