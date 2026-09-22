Топ-5 новостей за вторник: брак онлайн, деньги на пенсии, дни финансовых знаний от «Академии Минфин»
Украина получила $841 млн от Всемирного банка на выплату пенсий
Украина привлекла $841 млн от Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. Финансирование предоставлено Международным банком реконструкции и развития (МБРР) под гарантию Правительства Канады. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Бизнесу дали три месяца, чтобы сохранить работу во время воздушных тревог
Предприятиям больше не обязательно останавливать работу по каждому сигналу воздушной тревоги. При желтом уровне, который вводится в случае дроновой угрозы, предприятия могут продолжать деятельность при условии соблюдения требований безопасности и доступа людей к укрытию. Об этом пишет biz.ligazakon.net.
Какие изменения ожидают медицинские учреждения во время воздушной тревоги: решение правительства
Правительство утвердило новые правила работы учреждений здравоохранения в зависимости от уровня воздушной угрозы. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
«Брак онлайн» в «Дії» расширили: кому больше не нужно идти в ДРАЦС
В приложении «Дія» расширили услугу «Брак онлайн». Теперь подать заявление и жениться дистанционно могут также люди, которые потеряли супруга и решили создать новую семью. Об этом говорится в сообщении «Дії».
Дни финансовых знаний от Академии Минфин: получите бесплатные материалы для обучения
С 22 по 24 сентября Академия Минфин проводит «Дни финансовых знаний». Это бесплатный образовательный спецпроект и возможность для украинцев начать разбираться в личных финансах и сделать первые шаги по инвестированию.
Комментарии