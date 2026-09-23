Криптобиржа Binance с 28 сентября больше не будет поддерживать пополнение и вывод гривны через Fiat Trade UAH, а также уберет пару USDT/UAH. Об этом пишет РБК-Украина.
Binance прекращает поддержку гривны через Fiat Trade UAH с 28 сентября
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Что это значит
Таким образом пару USDT/UAH удалят, а открытые ордера по ней отменят.
Гривневые остатки автоматически конвертируют в доллары до 30 сентября, по курсу 46,5 грн.
Впрочем, пользователям рекомендуется до наступления крайних сроков самостоятельно распорядиться средствами в гривнах и открытыми ордерами.
Источник: Минфин
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