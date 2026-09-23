Воздушные тревоги меняют банковские привычки украинцев: активность в приложениях могла вырасти на 15-20%

Частые и длительные воздушные тревоги постепенно меняют привычки банковских клиентов. Все большее число повседневных операций украинцы пытаются осуществлять дистанционно, а мобильное приложение фактически превращается в полноценное цифровое отделение банка. Об этом в новом подкасте на YouTube-канале Finance.ua рассказал глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

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Только в августе, на фоне массированных ракетных и дроновых атак, активность пользователей мобильного банкинга могла возрасти примерно на 15−20%.

«Человек, дважды или трижды приехавший в отделение и попавший на длительную тревогу, в следующий раз вполне естественно сначала проверит, можно ли решить свой вопрос дистанционно. Поэтому мобильное приложение сегодня фактически полноценное цифровое отделение», — отметил банкир.

Какие операции переходят в смартфон

По словам Мамедова, при воздушной тревоге на первом месте остается безопасность людей, поэтому обслуживание в отделениях приостанавливается, а клиенты и работники должны перейти в укрытие.

Поэтому банки все активнее переводят ежедневные финансовые операции в мобильные приложения.

Через смартфон клиенты уже могут:

осуществлять платежи и переводы;

пополнять счета;

контролировать остатки;

управлять карточками и лимитами;

открывать депозиты;

обменивать валюту;

в некоторых банках — пользоваться отдельными кредитными продуктами.

Вместе с цифровизацией растут киберриски

Мамедов подчеркнул, что с ростом популярности мобильного банкинга увеличивается и ответственность клиента за свою цифровую безопасность.

Банковские приложения советуют загружать только из официальных магазинов или по ссылкам с сайтов банков.

Также не следует переходить по сомнительным сообщениям об «обновлении банкинга» и передавать посторонним PIN-коды, CVV, пароли или одноразовые коды подтверждения.

Отдельно клиентам советуют осторожно пользоваться открытыми Wi-Fi сетями, своевременно обновлять операционную систему смартфона и банковское приложение, а сам телефон защищать сложным паролем или биометрией.

Отделения полностью не исчезнут

Несмотря на развитие дистанционного банкинга полностью отказаться от физических отделений, по словам Мамедова, невозможно.

Часть операций и дальше требует проверки документов, консультаций и личной коммуникации с менеджером.

Речь идет, в частности, о более сложных кредитных продуктах для бизнеса, автокредитовании, ипотеке и партнерских программах.

«Перед банками фактически стоит двойная задача: максимально переводить стандартные операции в смартфон и одновременно сохранять сильную физическую сеть для тех продуктов и клиентских нужд, которые пока невозможно полностью перевести в цифру», — пояснил Мамедов.

Банки готовятся к зиме

Отдельным вызовом для банковской системы остается подготовка к возможным длительным перебоям с электроснабжением.

Одним из основных элементов устойчивости банковской инфраструктуры является сеть POWER BANKING.

По приведенным данным, она насчитывает около 2,4 тыс. отделений по стране, около 75% из которых принадлежат системно важным банкам.

Их автономность обеспечивают резервные источники питания, альтернативные каналы связи, запасы наличных денег, усиленная инкассация и готовность персонала работать в условиях перебоев.

В большинстве отделений POWER BANKING также работает банкоматный национальный роуминг, который позволяет клиентам пользоваться банкоматами других банков-участников сети.

Перед зимой банки дополнительно тестируют резервную связь, генераторы, банкоматы, инкассацию, внутренние системы и киберзащиту.

Главное правило во время тревоги

Мамедов призвал клиентов не пытаться во что бы то ни стало завершить банковскую операцию или добраться до отделения во время воздушной тревоги.

«Сначала сохранность, позже банковская операция. Современные технологии позволяют перенести большинство финансовых вопросов на позже или решить их дистанционно», — подытожил банкир.

По его словам, стратегия банков должна совмещать развитие мобильных сервисов с резервной физической инфраструктурой, способной работать даже во время продолжительных перебоев с электроэнергией.