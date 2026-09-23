ШИ-модели резко дешевеют: Anthropic и OpenAI начали новый этап ценовой конкуренции

Anthropic и OpenAI почти одновременно представили более дешевые версии своих моделей, усиливая борьбу за корпоративных клиентов на фоне роста конкуренции со стороны китайских open-weight моделей. Об этом пишет FT.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Anthropic 22 сентября представила Claude Opus 5.5. По данным компании, новая модель стоит примерно на 40% дешевле в эксплуатации, чем Opus 5, и при этом на большинстве задач демонстрирует уровень, близкий к топовой Claude Fable 5.1.

Сколько стоит Claude Opus 5.5

Цена Claude Opus 5.5 составляет $4 за 1 млн входных токенов и $20 за 1 млн выходных токенов.

Для сравнения, Fable 5.1 стоит $10 и $50 соответственно. Financial Times рассматривает запуск как часть стратегии Anthropic по привлечению большего числа бизнес-клиентов.

OpenAI тоже снизила цены

OpenAI в тот же день представила GPT-6 Sol и GPT-6 Luna.

Компания заявила, что API-цены на эти модели примерно на 50% ниже, чем промо тарифы предыдущей линейки GPT-5.6. Модели позиционируются как более быстрые и более дешевые решения для масштабного использования в бизнесе и разработке.

Почему цены падают

Одной из причин становится рост конкуренции со стороны моделей с открытыми весами, в том числе китайских.

Такие модели компании могут доучать под свои задачи и запускать на своей инфраструктуре, что потенциально снижает зависимость от дорогих внешних API.

FT отмечает, что именно давление со стороны более дешевых open-weight моделей вынуждает западные ИИ-компании активнее конкурировать не только качеством, но и ценой.

Anthropic готовится к IPO

Для Anthropic ценовая конкуренция совпадает с подготовкой к потенциальному IPO.

Financial Times пишет, что размещение может состояться уже этой осенью и привлекает большое внимание инвесторов. Отдельные аналитические оценки допускают очень высокую потенциальную капитализацию компании, хотя она остается предметом дискуссий и зависит от темпов роста выручки и конкуренции на рынке.

Что это значит для рынка

Рынок ИИ все больше переходит от гонки только по максимальной мощности моделей к конкуренции за цену одной выполненной задачи.

Для бизнеса это означает более дешевый доступ к более сильным моделям, а для разработчиков — больший выбор между закрытыми API-решениями и моделями с открытыми весами, которые можно разворачивать на собственном оборудовании.