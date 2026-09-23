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23 сентября 2026, 12:05 Читати українською

НДС для ФЛП: в Минфине назвали будущий порог

Обязательная регистрация плательщиком НДС должна распространяться на бизнес с годовым оборотом более 85 тысяч евро. По нынешнему курсу это более 4 млн грн. Об этом пишет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк со ссылкой на заявление заместителя министра финансов Светланы Воробей.

Обязательная регистрация плательщиком НДС должна распространяться на бизнес с годовым оборотом более 85 тысяч евро.
Бизнес

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По ее словам, введение НДС для ФЛП связано с адаптацией украинского законодательства к требованиям ЕС.

«НДС для ФЛП — это не выдумка Министерства финансов. Это не выдумка Налоговой, это не выдумка Верховной Рады. НДС для ФЛП — это требование 112-й директивы, регламентирующей администрирование налога на добавленную стоимость в странах ЕС», — отметила Воробей.

Какой порог обсуждают

По словам заместителя министра, Украине удалось договориться с международными партнерами о максимально высоком возможном пороге — 85 тыс. евро годового оборота.

То есть обязанность регистрироваться плательщиком НДС должна касаться бизнеса, превышающего этот уровень дохода.

Читайте: Когда введут НДС для ФЛП и как будем его платить

В гривневом эквиваленте это более 4 млн грн в год, хотя точная сумма будет зависеть от курса, применяемого в соответствующих нормах.

Что это значит для ФЛП

Если соответствующие изменения будут приняты, часть предпринимателей после превышения установленного порога должна будет зарегистрироваться плательщиком НДС и выполнять соответствующие требования по учету и отчетности.

В то же время само заявление Минфина еще не означает, что правило уже вступило в силу. Окончательные условия, дата запуска и механизм применения должны быть закреплены в законодательстве.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
23 сентября 2026, 12:17
#
І що, як завжди, без прогресивної шкали?
Вигідно заробляти 84 999 євро, але не 100 000?
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