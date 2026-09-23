В Украине изменятся правила трудоустройства иностранцев

Правительство предлагает отменить разрешение на применение труда иностранцев и заменить его единственным видом на жительство и работу, которое будет выдавать ДМС. Для работодателей изменения означают новые обязанности и штраф 172 940 грн за каждого работника в случае нарушений. В случае принятия закон заработает через шесть месяцев после вступления в силу. Об этом пишет biz.ligazakon.net.

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Что планируют изменить

Законопроект № 16073 от 15.09.2026 предусматривает, что разрешение будет получать сам иностранец, а не работодатель. Заявление будет подаваться через новый Единый государственный вебпортал. ГТС будет принимать решение в течение 30 календарных дней.

Перед работодателем работодатель должен получить одобрение вакансии в службе занятости. Среди критериев одобрения — невозможность заполнить вакансию за счет зарегистрированных безработных украинцев.

Вид будет действовать в течение срока трудового договора плюс три месяца, но не более трех лет. После увольнения у иностранца будет три месяца на поиск новой работы.

Если работодатель не будет платить ЕСВ за иностранца два месяца, работник потеряет разрешение и вид. О расторжении договора и изменениях условий работы работодатель уведомляет ДМС в течение 10 дней.

Граждане ЕС, зарубежные украинцы, студенты и исполнители по гиг-контрактам получат свободный доступ к рынку труда.