Правительство предлагает отменить разрешение на применение труда иностранцев и заменить его единственным видом на жительство и работу, которое будет выдавать ДМС. Для работодателей изменения означают новые обязанности и штраф 172 940 грн за каждого работника в случае нарушений. В случае принятия закон заработает через шесть месяцев после вступления в силу. Об этом пишет biz.ligazakon.net.
В Украине изменятся правила трудоустройства иностранцев
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Что планируют изменить
Законопроект № 16073
Перед работодателем работодатель должен получить одобрение вакансии в службе занятости. Среди критериев одобрения — невозможность заполнить вакансию за счет зарегистрированных безработных украинцев.
Вид будет действовать в течение срока трудового договора плюс три месяца, но не более трех лет. После увольнения у иностранца будет три месяца на поиск новой работы.
Если работодатель не будет платить ЕСВ за иностранца два месяца, работник потеряет разрешение и вид. О расторжении договора и изменениях условий работы работодатель уведомляет ДМС в течение 10 дней.
Граждане ЕС, зарубежные украинцы, студенты и исполнители по гиг-контрактам получат свободный доступ к рынку труда.
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