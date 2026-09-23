За активы «Лукойла» на $20 млрд разворачивается борьба: кто бросил вызов Carlyle

Американский финансист и бывший совладелец футбольного клуба «Челси» Тодд Боули сформировал консорциум, претендующий на зарубежные активы российского «Лукойла» ориентировочной стоимостью около $20 млрд. Об этом пишет Financial Times.

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По данным издания, в консорциум вошли американская государственная корпорация DFC, финансирующая проекты за пределами США, брат президента ОАЭ шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян, а также катарская семья Аль-Хайят.

Консорциум пытается перебить соглашение Carlyle Группа Боулы пытается опередить американскую инвестиционную компанию Carlyle, которая договорилась о приобретении активов «Лукойла» еще в январе.

Впрочем, соглашение Carlyle до сих пор окончательно не завершено из-за необходимости получения согласований в США.

По данным FT, сделка примерно на $20 млрд уже получила разрешение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, но окончательное решение задерживается из-за межведомственных согласований.

Какие активы входят в пакет

Зарубежный бизнес «ЛУКойла» включает, в частности, нефтеперерабатывающие активы в Европе и значительные запасы нефти и газа.

По данным FT, в пакет входят НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах, а также около 3 млрд баррелей запасов нефти и газа.

США одновременно согласовывают и потенциально участвуют в покупке. Особенность нового предложения заключается в участии DFC — государственного финансового учреждения США.

В результате, как отмечает Financial Times, американские власти оказываются в необычной ситуации: с одной стороны, государственные структуры должны согласовать судьбу активов, а с другой — американская госкорпорация входит в консорциум, претендующий на их приобретение.

На этом фоне борьба за зарубежный бизнес «Лукойла» фактически превращается не только в корпоративное соглашение, но и в вопрос санкционной, энергетической и геополитической политики США.