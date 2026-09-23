В государственный бюджет привлекли 7,36 млрд грн по результатам очередного аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа. Наибольший объем средств принесли трехлетние гривневые облигации — более 5 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Минфин привлек 7,36 млрд грн от продажи ОВГЗ
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Какие ОВГЗ предлагали инвесторам
По результатам аукциона:
- 1-летние ОВГЗ со ставкой 15,16% годовых привлекли 2,006 млрд грн;
- 2,5-летние ОВГЗ с доходностью 16,08% — 289 млн грн;
- 3-летние ОВГЗ с доходностью 12,18% — 5,062 млрд грн.
Таким образом, около двух третей всех привлеченных средств пришлось на трехлетние бумаги.
Сколько государство привлекло с начала года
С начала 2026 благодаря размещению облигаций государство привлекло более 345,49 млрд грн.
С начала полномасштабной войны объем привлеченных средств составляет около 2,36 трлн грн.
Денежные средства от размещения военных облигаций направляются на финансирование потребностей Сил обороны и поддержку финансовой устойчивости государства.
Как проходят аукционы
Аукционы по размещению ОВГЗ проходят каждый вторник.
Номинал одной облигации в зависимости от валюты составляет 1000 грн., $1000 или 1000 евро.
Источник: Минфин
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