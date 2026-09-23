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23 сентября 2026, 9:06 Читати українською

Минфин привлек 7,36 млрд грн от продажи ОВГЗ

В государственный бюджет привлекли 7,36 млрд грн по результатам очередного аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа. Наибольший объем средств принесли трехлетние гривневые облигации — более 5 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В государственный бюджет привлекли 7,36 млрд грн по результатам очередного аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа.
Бюджет Украины

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Какие ОВГЗ предлагали инвесторам

По результатам аукциона:

  • 1-летние ОВГЗ со ставкой 15,16% годовых привлекли 2,006 млрд грн;
  • 2,5-летние ОВГЗ с доходностью 16,08% — 289 млн грн;
  • 3-летние ОВГЗ с доходностью 12,18% — 5,062 млрд грн.

Таким образом, около двух третей всех привлеченных средств пришлось на трехлетние бумаги.

Сколько государство привлекло с начала года

С начала 2026 благодаря размещению облигаций государство привлекло более 345,49 млрд грн.

С начала полномасштабной войны объем привлеченных средств составляет около 2,36 трлн грн.

Денежные средства от размещения военных облигаций направляются на финансирование потребностей Сил обороны и поддержку финансовой устойчивости государства.

Как проходят аукционы

Аукционы по размещению ОВГЗ проходят каждый вторник.

Номинал одной облигации в зависимости от валюты составляет 1000 грн., $1000 или 1000 евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Vadossssss
Vadossssss
23 сентября 2026, 9:12
#
Чому у 3 річних такий низький відсоток 12,18% -?
+
+45
bosyak
bosyak
23 сентября 2026, 9:22
#
Бенчмарки продали банкам
+
0
Андрей Иванов
Андрей Иванов
23 сентября 2026, 10:54
#
Это игра Минфина с крупными госбанками банками, у них дешевый ресурс населения, им дают бенчмарки для резервов и соответственно для дальнейшей покупки ОВДП. Игра за счет мелких банков, населения и юрлиц. Вопрос только для кого они повысили учетную ставку до 16%, показать как они борются с инфляцией ? Это как у нас борются с коррупцией методом её крышевания?
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