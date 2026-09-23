Минфин привлек 7,36 млрд грн от продажи ОВГЗ

В государственный бюджет привлекли 7,36 млрд грн по результатам очередного аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа. Наибольший объем средств принесли трехлетние гривневые облигации — более 5 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Какие ОВГЗ предлагали инвесторам

По результатам аукциона:

1-летние ОВГЗ со ставкой 15,16% годовых привлекли 2,006 млрд грн;

2,5-летние ОВГЗ с доходностью 16,08% — 289 млн грн;

3-летние ОВГЗ с доходностью 12,18% — 5,062 млрд грн.

Таким образом, около двух третей всех привлеченных средств пришлось на трехлетние бумаги.

Сколько государство привлекло с начала года

С начала 2026 благодаря размещению облигаций государство привлекло более 345,49 млрд грн.

С начала полномасштабной войны объем привлеченных средств составляет около 2,36 трлн грн.

Денежные средства от размещения военных облигаций направляются на финансирование потребностей Сил обороны и поддержку финансовой устойчивости государства.

Как проходят аукционы

Аукционы по размещению ОВГЗ проходят каждый вторник.

Номинал одной облигации в зависимости от валюты составляет 1000 грн., $1000 или 1000 евро.