Как изменился курс доллара и евро в среду, 23 сентября: обновленные данные

В среду, 23 сентября, средний курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и 3 копейки в продаже. Курс евро потерял 4 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,56−45,05 грн. Евро покупают за 51,09 грн, а продают за 51,76 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,80−44,95, евро — 51,60−51,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,74−44,82 грн. Торги по евро проходят на уровне 51,18−51,20 грн.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты