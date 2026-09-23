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23 сентября 2026, 11:15 Читати українською

Арендный доход плюс капитализация: что предлагает инвестору фонд S1 ДНК

Инвестиции в недвижимость не обязательно означают выкуп целой квартиры или коммерческого помещения. Сейчас инвесторы все чаще выбирают альтернативу — быть совладельцами объектов через инвестиционный фонд. Особые условия на рынке предлагает фонд S1 ДНК — он дает возможность объединить в одном портфеле объекты на разных стадиях жизненного цикла. Рассказываем подробно о финансовой модели фонда и кому подойдет эта инвестиция.

Инвестиции в недвижимость не обязательно означают выкуп целой квартиры или коммерческого помещения.

S1 ДНК (доходная недвижимость Киева) — инвестиционный фонд, объединяющий возможность получать доход от уже работающих активов и роста стоимости объектов, еще находящихся на этапе девелопмента.

Фонд формирует портфель из нескольких объектов жилой недвижимости на разных стадиях жизненного цикла. На старте в него входят:

  • S1 ВДНХ — действующее доходное здание, уже генерирующее арендный доход;
  • S1 Obolon — объект, строительство которого близится к завершению.

В дальнейшем портфель может пополняться новыми объектами.

Как работает финансовая модель S1 ДНК

Фонд объединяет два источника потенциального дохода:

  • Арендный доход — действующие объекты уже работают на рынке и генерируют денежный поток от аренды.
  • Капитализация — объекты на этапе девелопмента имеют потенциал роста стоимости по мере реализации проекта.

Таким образом, инвестор вкладывает средства не в одно конкретное здание, а получает долю в фонде, который инвестирует в портфель недвижимости. Это позволяет распределить инвестиции между различными объектами и объединить активы, уже приносящие доход, с потенциальными роста стоимости в будущем.

Условия для инвестора

Минимальная первая инвестиция в фонд составляет 122 000 грн, последующие взносы можно производить от 1 000 грн.

Объем эмиссии — 100 млн грн (100 000 инвестиционных сертификатов номиналом 1 000 грн каждый).

Планируемая доходность — 9% годовых в долларах США с учетом дивидендной и капитализационной составляющих. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.

Кому подойдет эта инвестиция

S1 ДНК может быть интересна инвесторам, которые хотят добавить в портфель доходную недвижимость, но не планируют самостоятельно покупать отдельный объект, заниматься его управлением и поиском арендаторов.

Фонд также ориентирован на тех, кто хочет диверсифицировать вложения между несколькими объектами недвижимости, вместо того чтобы концентрировать средства в одном активе.

Узнайте подробные условия инвестирования в S1 ДНК на сайте InvestMarket или закажите бесплатную консультацию напрямую с представителем компании.

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Источник: Минфин
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