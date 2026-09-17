Федрезерв США впервые за три года повысил ставку

Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75−4%, следует из решения регулятора. До заседания ставка находилась в диапазоне 3,5−3,75%. Это первое повышение стоимости заимствований за три года.

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Ожидания рынка

Такой шаг практически полностью соответствовал ожиданиям рынка: трейдеры оценивали его вероятность более чем в 90%. Последний раз ФРС повышала ставку 26 июля 2023 года — до диапазона 5,25−5,5%.

Решение о повышении было принято единогласно, 12-ю голосами. Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу ФРС, инфляция PCE по итогам 2026 года составит 3,7%, а базовая инфляция — 3,4%.

Медианный прогноз участников FOMC предполагает, что ставка к концу года достигнет 4,1%: это означает еще одно повышение на 0,25 процентного пункта — до диапазона 4−4,25%. Дальнейшего снижения ставки регулятор не ожидает как минимум до конца 2027 года.

Решение было принято на фоне устойчивого инфляционного давления. Предпочитаемый ФРС индекс цен PCE в июне и июле рос на 3,7% в годовом выражении при цели регулятора в 2%.

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Дополнительные риски создали подорожание нефти выше $100 за баррель из-за конфликта на Ближнем Востоке, рост госдолга США выше $40 трлн и повышение доходности десятилетних казначейских облигаций выше 5% — максимума с 2007 года.

Что означает повышение ставки

Повышением ставки ФРС США фактически начала новый цикл ужесточения денежно-кредитной политики, отметили в эфире Bloomberg TV главный экономист Deutsche Bank по США Мэттью Луцетти и главный экономист KPMG Дайан Суонк.

Уолл-стрит разошлась в оценках, как много повышений ставки впереди. Вот первые оценки аналитиков.

— «Риторика Уорша — это более жесткий сигнал, чем ожидалось, особенно с учетом того, что ФРС убрала из прогноза снижение ставки в следующем году», — цитирует Bloomberg основателя и президента Inflation Insights Омаира Шарифа.

— «Думаю, повышение ставки на 25 базисных пунктов помогло председателю ФРС Кевину Уоршу восстановить доверие к себе — это видно по уменьшению разрыва между доходностями долгосрочных облигаций и краткосрочных, — сказала Bloomberg портфельный управляющий Brandywine Global Investment Management Трейси Чен. — Рынки рисковых активов тоже отреагировали спокойно и упорядоченно».

— «Мы считаем, что это повышение может оказаться разовым, — цитирует агентство главного экономиста Natixis Corporate & Investment Banking по США Кристофера Ходжа. — Это было бы необычно, но само по себе повышение ставки на фоне замедления инфляции — тоже необычная ситуация».

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Федеральная резервная система США по итогам заседания 16−17 июня единогласно оставила процентную ставку на прежнем уровне — 3,5−3,75%.

Повышение стало первым при новом председателе ФРС Кевине Уорше, кандидатуру которого предложил США Дональд Трамп.

Сам Трамп ранее требовал снизить ставку примерно до 1%, а недавно пригрозил прекратить торговлю со странами, с которыми у США сложился торговый дефицит, если ФРС не снизит стоимость заимствований.

Отметим, что Европейский центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 0,25 п.п. — до 2,5%. Это уже второе повышение ставки ЕЦБ в этом году