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16 сентября 2026, 13:38 Читати українською

Рада поддержала в первом чтении введение НДС на международные посылки до 150 евро

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 16051−1, изменяющий правила налогообложения НДС дистанционной торговли и международных почтовых и экспресс-отправлений. Об этом написал в телеграмм-канале народный депутат Ярослав Железняк.

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 16051−1, изменяющий правила налогообложения НДС дистанционной торговли и международных почтовых и экспресс-отправлений.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

За документ в первом чтении проголосовали 273 народных депутата.

Законопроект касается особенностей налогообложения НДС операций по дистанционной продаже товаров, пересылаемых через таможенную границу Украины.

Когда могут заработать новые правила

Предполагается, что изменения вступят в силу не ранее 1 июля 2027 года.

В то же время, для фактического запуска новых правил требуется отдельное решение правительства.

То есть именно голосование в первом чтении еще не означает немедленной отмены действующей льготы.

Читайте: НДС на посылки до 150 евро: Кабмин повторно одобрил пакет законопроектов

Рада также поддержал изменения к таможенным правилам

Отдельно парламент поддержал за основу законопроект № 15460, касающийся новых таможенных правил для товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Речь идет об изменениях в Таможенный кодекс о проведении таможенных формальностей для таких отправлений. За документ проголосовали 267 депутатов.

Что это значит

Оба законопроекта формируют новую модель налогообложения и таможенного оформления международных посылок.

№ 16051−1 изменяет именно налоговые правила, тогда как № 15460 — процедуры таможенного оформления.

Пока оба документа прошли только первое чтение, поэтому окончательные нормы еще могут измениться при подготовке ко второму чтению.

Напомним

Как писал «Минфин», 7 сентября Кабинет Министров повторно одобрил два связанных проекта законов по налогообложению малых почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро, заказанных через маркетплейсы.

Законопроектами предлагается:

  • ввести специальные правила налогообложения дистанционных продаж товаров через маркетплейсы, если их суммарная фактурная стоимость не превышает 150 евро;
  • ввести НДС на импорт товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях с 0 евро;
  • сохранить освобождение от НДС для некоммерческих посылок стоимостью в 45 евро, что соответствует подходам ЕС.

Проекты законов были доработаны с учетом полученных замечаний. В частности, в изменениях в Налоговый кодекс уточнены льготы для граждан и приведена норма по публичным деятелям (ПЭП) в соответствии с согласованной с ЕС редакции.

Как писал «Минфин», 30 июля Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро.

26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, которые предусматривали введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро.

Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.

Принятие законопроекта является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+45
BigBend
BigBend
16 сентября 2026, 14:12
#
Варто на наступних виборах добре пам’ятати список тих, хто голосував.
+
+8
w33
w33
16 сентября 2026, 14:25
#
Правильно що проголосували — це важливо для країни
+
+68
Romanenkas17
Romanenkas17
16 сентября 2026, 15:06
#
Так, для добивання економіки і бізнесу ((
+
+45
BigBend
BigBend
16 сентября 2026, 15:15
#
Важливо для країни — підтримка антикорупційних органів і законів, перезавантаження ДБР, конкурс на ген.прокурора. А не копійки з податку з Аліекспреса.
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