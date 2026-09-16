Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 16051−1, изменяющий правила налогообложения НДС дистанционной торговли и международных почтовых и экспресс-отправлений. Об этом написал в телеграмм-канале народный депутат Ярослав Железняк.
Рада поддержала в первом чтении введение НДС на международные посылки до 150 евро
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За документ в первом чтении проголосовали 273 народных депутата.
Законопроект касается особенностей налогообложения НДС операций по дистанционной продаже товаров, пересылаемых через таможенную границу Украины.
Когда могут заработать новые правила
Предполагается, что изменения вступят в силу не ранее 1 июля 2027 года.
В то же время, для фактического запуска новых правил требуется отдельное решение правительства.
То есть именно голосование в первом чтении еще не означает немедленной отмены действующей льготы.
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Рада также поддержал изменения к таможенным правилам
Отдельно парламент поддержал за основу законопроект № 15460, касающийся новых таможенных правил для товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях.
Речь идет об изменениях в Таможенный кодекс о проведении таможенных формальностей для таких отправлений. За документ проголосовали 267 депутатов.
Что это значит
Оба законопроекта формируют новую модель налогообложения и таможенного оформления международных посылок.
№ 16051−1 изменяет именно налоговые правила, тогда как № 15460 — процедуры таможенного оформления.
Пока оба документа прошли только первое чтение, поэтому окончательные нормы еще могут измениться при подготовке ко второму чтению.
Напомним
Как писал «Минфин», 7 сентября Кабинет Министров повторно одобрил два связанных проекта законов по налогообложению малых почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро, заказанных через маркетплейсы.
Законопроектами предлагается:
- ввести специальные правила налогообложения дистанционных продаж товаров через маркетплейсы, если их суммарная фактурная стоимость не превышает 150 евро;
- ввести НДС на импорт товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях с 0 евро;
- сохранить освобождение от НДС для некоммерческих посылок стоимостью в 45 евро, что соответствует подходам ЕС.
Проекты законов были доработаны с учетом полученных замечаний. В частности, в изменениях в Налоговый кодекс уточнены льготы для граждан и приведена норма по публичным деятелям (ПЭП) в соответствии с согласованной с ЕС редакции.
Как писал «Минфин», 30 июля Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро.
26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, которые предусматривали введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро.
Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.
Принятие законопроекта является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.
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