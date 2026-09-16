Рада поддержала в первом чтении введение НДС на международные посылки до 150 евро

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 16051−1, изменяющий правила налогообложения НДС дистанционной торговли и международных почтовых и экспресс-отправлений. Об этом написал в телеграмм-канале народный депутат Ярослав Железняк.

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За документ в первом чтении проголосовали 273 народных депутата.

Законопроект касается особенностей налогообложения НДС операций по дистанционной продаже товаров, пересылаемых через таможенную границу Украины.

Когда могут заработать новые правила

Предполагается, что изменения вступят в силу не ранее 1 июля 2027 года.

В то же время, для фактического запуска новых правил требуется отдельное решение правительства.

То есть именно голосование в первом чтении еще не означает немедленной отмены действующей льготы.

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Рада также поддержал изменения к таможенным правилам

Отдельно парламент поддержал за основу законопроект № 15460, касающийся новых таможенных правил для товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Речь идет об изменениях в Таможенный кодекс о проведении таможенных формальностей для таких отправлений. За документ проголосовали 267 депутатов.

Что это значит

Оба законопроекта формируют новую модель налогообложения и таможенного оформления международных посылок.

№ 16051−1 изменяет именно налоговые правила, тогда как № 15460 — процедуры таможенного оформления.

Пока оба документа прошли только первое чтение, поэтому окончательные нормы еще могут измениться при подготовке ко второму чтению.

Напомним

Как писал «Минфин», 7 сентября Кабинет Министров повторно одобрил два связанных проекта законов по налогообложению малых почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро, заказанных через маркетплейсы.

Законопроектами предлагается:

ввести специальные правила налогообложения дистанционных продаж товаров через маркетплейсы, если их суммарная фактурная стоимость не превышает 150 евро;

ввести НДС на импорт товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях с 0 евро;

сохранить освобождение от НДС для некоммерческих посылок стоимостью в 45 евро, что соответствует подходам ЕС.

Проекты законов были доработаны с учетом полученных замечаний. В частности, в изменениях в Налоговый кодекс уточнены льготы для граждан и приведена норма по публичным деятелям (ПЭП) в соответствии с согласованной с ЕС редакции.

Как писал «Минфин», 30 июля Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро.

26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, которые предусматривали введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро.

Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.

Принятие законопроекта является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.