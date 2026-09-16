В Польше повысят минимальную зарплату: сколько будут платить в 2027 году

В Польше с 1 января 2027 возрастет минимальная заработная плата. Правительство установило ее на уровне 4 950 злотых брутто, а минимальную почасовую ставку повысят до 32,30 злотых. Об этом пишет Bankier.pl .

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С 1 января 2027 года минимальная заработная плата в Польше составит 4950 злотых брутто, а минимальная почасовая ставка — 32,30 злотых брутто.

По сравнению с 2026 годом минимальная зарплата вырастет на 144 злотых, а почасовая ставка — на 0,90 злотых.

Какой будет минимальная зарплата в 2027 году

С 1 января устанавливаются:

минимальная зарплата — 4950 злотых брутто;

минимальная почасовая ставка — 32,30 злотых брутто.

В настоящее время минимальная зарплата составляет 4806 злотых брутто, а почасовая ставка — 31,40 злотых.

Таким образом, минимальная зарплата вырастет примерно на 3%.

Почему решение приняло правительство

Размер минимальной зарплаты обсуждался в Совете социального диалога, однако представители работников и работодателей не смогли договориться.

Профсоюзы предлагали повысить минимальную зарплату не менее 5200 злотых.

Работодатели, в свою очередь, выступали за то, чтобы повышение не превышало правительственное предложение.

Из-за отсутствия консенсуса окончательный размер выплат определил Совет министров.

Как росла минималка в Польше

В последние годы минимальная зарплата в Польше существенно выросла. В 2015 году она составляла 1750 злотых, а в 2026 году — уже 4806 злотых.

То есть, за этот период она увеличилась на 3056 злотых, или почти в 2,75 раза.

Наиболее заметное повышение пришлось на 2023−2024 годы, когда минимальную зарплату пересматривали дважды в год.

В 2023 году она выросла с 3490 до 3600 злотых, а в 2024 году — с 4242 до 4300 злотых.

Сколько работник получает «на руки»

В 2026 году при минимальной зарплате 4806 злотых брутто работник получает около 3605 злотых нетто.

Точная сумма на руки в 2027 году будет зависеть от налогов, страховых взносов и индивидуальных обстоятельств работника.

Что это значит

Повышение в 2027 году будет значительно более умеренным, чем в предыдущие годы.

Минимальная зарплата вырастет всего на 144 злотых, тогда как в 2023—2024 годах повышение было значительно ощутимее.