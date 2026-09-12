Инфляция в США в августе превысила ожидания

Согласно данным Бюро статистики труда США, индекс потребительских цен (ИПЦ) в США в августе вырос на 3,4% в годовом исчислении и на 0,4% в месячном исчислении. На базовой основе, без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, индекс вырос на 2,4% и 0,3% соответственно.

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Как изменилась инфляция

По годовому показателю главный индекс превысил ожидания (3,3% по оценкам Barron 's) и совпал с темпами роста в июле. В месячном измерении прогнозы экономистов были точными, но фактический результат оказался сильнее темпов роста в июле (0,1%). В базовом измерении рынок прогнозировал те же 2,4% в годовом исчислении, но ожидал более низкого месячного темпа — 0,2%.

Это последний выпуск статистики инфляции в преддверии заседания Федеральной резервной системы США (ФРС), запланированного на 15−16 сентября. Bloomberg назвал эти цифры одними из самых важных за последние годы. До публикации ИПЦ рынок учитывал вероятность повышения ставки ФРС в 69,4%; после публикации данных этот показатель вырос до 90,4%, согласно инструменту FedWatch.

«Теперь решение ФРС оставить ставку неизменной станет неожиданностью для рынка. Если она не повысит ставки, Уорш должен будет представить убедительные аргументы в пользу такого шага», — говорит Айра Джерси, главный стратег процентных ставок Bloomberg Intelligence.

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Как отреагировал рынок

Фьючерсы на основные фондовые индексы США ускорили свой рост сразу после публикации данных: фьючерсы на S&P 500 выросли примерно на 0,7%, фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,8%, а фьючерсы на Dow Jones Industrial Average — на 0,4%. Через полчаса все три индекса ускорили свой рост и выросли на 0,8−1% каждый.

Рост основного [индекса] на 2,4% был самым низким с марта 2021 года — периода до начала кризиса стоимости жизни, отмечает Bloomberg. С другой стороны, ежемесячный рост на 0,3% был самым сильным с апреля, добавило агентство. Реакция фондового рынка может быть связана с тем, что инвесторы уже были уверены еще до публикации данных, что ФРС повысит ставки на следующей неделе, а статистика лишь подтвердила их точку зрения, предполагает агентство.

Рост цен также обусловлен падением цен на нефть: 11 сентября цена на нефть марки Brent упала почти с 110 долларов за баррель до минимума в 103,5 доллара.

Что это значит для ФРС

Инфляция в США остается значительно выше целевого показателя центрального банка в 2%. А неожиданно сильный отчет о рынке труда в начале сентября означал, что Федеральная резервная система может сосредоточиться на одном аспекте своего мандата — ценовой стабильности, пишет Morningstar.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) опубликован, а заседание ФРС состоится на фоне беспрецедентного роста цен на топливо. В пятницу, 11 сентября, цены на дизельное топливо в США впервые в истории превысили 6 долларов за галлон. Рост цен на бензин стал ключевым фактором ежемесячного роста потребительских цен в августе до трехмесячного максимума, отмечает Morningstar.

«Устойчивость базового ИПЦ отражает более высокие цены на энергоносители в августе после двух месяцев подряд снижения», — отметил Халим Абурашид, экономист Vanguard в США.

В четверг индекс цен производителей (ИЦО) в годовом исчислении несколько превысил ожидания, составив 5,4% по сравнению с оценкой Bloomberg в 5,3%. Цены производителей вместе с ИПЦ дают достаточно точную оценку PCE — индексу личных потребительских расходов, желаемому показателю инфляции ФРС, сообщает Barron's.

Фактический PCE за август будет опубликован 30 сентября. После публикации данных о ценах производителей, экономисты повысили свои прогнозы PCE до 0,3% на ежемесячной основе, добавили в Barron's.