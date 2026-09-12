Инфляция в США в августе превысила ожидания

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 сентября 2026, 12:23 Читати українською

Инфляция в США в августе превысила ожидания

Согласно данным Бюро статистики труда США, индекс потребительских цен (ИПЦ) в США в августе вырос на 3,4% в годовом исчислении и на 0,4% в месячном исчислении. На базовой основе, без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, индекс вырос на 2,4% и 0,3% соответственно.

Согласно данным Бюро статистики труда США, индекс потребительских цен (ИПЦ) в США в августе вырос на 3,4% в годовом исчислении и на 0,4% в месячном исчислении.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменилась инфляция

По годовому показателю главный индекс превысил ожидания (3,3% по оценкам Barron 's) и совпал с темпами роста в июле. В месячном измерении прогнозы экономистов были точными, но фактический результат оказался сильнее темпов роста в июле (0,1%). В базовом измерении рынок прогнозировал те же 2,4% в годовом исчислении, но ожидал более низкого месячного темпа — 0,2%.

Это последний выпуск статистики инфляции в преддверии заседания Федеральной резервной системы США (ФРС), запланированного на 15−16 сентября. Bloomberg назвал эти цифры одними из самых важных за последние годы. До публикации ИПЦ рынок учитывал вероятность повышения ставки ФРС в 69,4%; после публикации данных этот показатель вырос до 90,4%, согласно инструменту FedWatch.

«Теперь решение ФРС оставить ставку неизменной станет неожиданностью для рынка. Если она не повысит ставки, Уорш должен будет представить убедительные аргументы в пользу такого шага», — говорит Айра Джерси, главный стратег процентных ставок Bloomberg Intelligence.

Читайте также: Инфляция в Украине выросла до 8,1%: больше всего подорожало

Как отреагировал рынок

Фьючерсы на основные фондовые индексы США ускорили свой рост сразу после публикации данных: фьючерсы на S&P 500 выросли примерно на 0,7%, фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,8%, а фьючерсы на Dow Jones Industrial Average — на 0,4%. Через полчаса все три индекса ускорили свой рост и выросли на 0,8−1% каждый.

Рост основного [индекса] на 2,4% был самым низким с марта 2021 года — периода до начала кризиса стоимости жизни, отмечает Bloomberg. С другой стороны, ежемесячный рост на 0,3% был самым сильным с апреля, добавило агентство. Реакция фондового рынка может быть связана с тем, что инвесторы уже были уверены еще до публикации данных, что ФРС повысит ставки на следующей неделе, а статистика лишь подтвердила их точку зрения, предполагает агентство.

Рост цен также обусловлен падением цен на нефть: 11 сентября цена на нефть марки Brent упала почти с 110 долларов за баррель до минимума в 103,5 доллара.

Что это значит для ФРС

Инфляция в США остается значительно выше целевого показателя центрального банка в 2%. А неожиданно сильный отчет о рынке труда в начале сентября означал, что Федеральная резервная система может сосредоточиться на одном аспекте своего мандата — ценовой стабильности, пишет Morningstar.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) опубликован, а заседание ФРС состоится на фоне беспрецедентного роста цен на топливо. В пятницу, 11 сентября, цены на дизельное топливо в США впервые в истории превысили 6 долларов за галлон. Рост цен на бензин стал ключевым фактором ежемесячного роста потребительских цен в августе до трехмесячного максимума, отмечает Morningstar.

«Устойчивость базового ИПЦ отражает более высокие цены на энергоносители в августе после двух месяцев подряд снижения», — отметил Халим Абурашид, экономист Vanguard в США.

В четверг индекс цен производителей (ИЦО) в годовом исчислении несколько превысил ожидания, составив 5,4% по сравнению с оценкой Bloomberg в 5,3%. Цены производителей вместе с ИПЦ дают достаточно точную оценку PCE — индексу личных потребительских расходов, желаемому показателю инфляции ФРС, сообщает Barron's.

Фактический PCE за август будет опубликован 30 сентября. После публикации данных о ценах производителей, экономисты повысили свои прогнозы PCE до 0,3% на ежемесячной основе, добавили в Barron's.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами