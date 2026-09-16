Состояние Трампа выросло на $2,7 миллиарда после победы на выборах — Forbes

Состояние президента США Дональда Трампа возросло примерно на $2,7 млрд после победы на президентских выборах в 2024 году. Об этом пишет Forbes.

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Как изменилось состояние

В целом за последний год состояние Трампа сократилось примерно на $300 млн — с рекордных $7,3 млрд в сентябре 2025 года до $7 млрд по состоянию на сентябрь этого года.

Основными источниками роста капитала стали криптовалютные проекты, заграничные соглашения и рост стоимости его бизнес-активов.

Самая большая категория в структуре состояния Трампа — криптовалюта и ликвидные активы, которые Forbes оценивает в общей сложности в $2,4 млрд. Из них около $1,9 млрд приходится на ликвидные активы.

Отдельно Forbes оценивает: мемкоины $TRUMP — $183 млн; основной криптовалютный проект семьи Трампа World Liberty Financial — $78 млн; бизнес со стейблокином USD1, который привязан к доллару — $233 млн.

Еще $1,8 млрд Forbes оценивает как чистую стоимость гольф-клубов и курортов Трампа.

Традиционный бизнес в сфере недвижимости остается важной частью состояния американского президента. Forbes оценивает его инвестиции в недвижимость примерно в 1,1 млрд долларов. Среди активов — коммерческая и жилая недвижимость, а также объекты, связанные с его гостиничным и офисным бизнесом.

Еще в $1 млрд Forbes оценивает долю Трампа в Trump Media & Technology Group, материнской компании социальной сети Truth Social.

В то же время финансовые показатели компании остаются значительно меньше ее оценки: в 2025 году Trump Media получила лишь $3,7 млн выручки, но зафиксировала чистый убыток в $712 млн. Само падение стоимости акций Trump Media стало одним из главных факторов уменьшения состояния Трампа за последний год: по оценке Forbes, стоимость его доли сократилась.