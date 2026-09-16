В среду, 16 сентября, средние цены на горючее в Украине снова выросли. Бензин А-95 подорожал на 1,08 грн/л — до 87,25 грн/л, дизельное топливо — на 0,86 грн/л, до 97,92 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Бензин и дизель снова подорожали: цены на АЗС 16 сентября
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Средние цены на горючее
По состоянию на 16 сентября средние цены составляли:
- А-95 премиум — 91,16 грн/л;
- А-95 — 87,25 грн/л;
- А-92 — 82,51 грн/л;
- дизельное топливо — 97,92 грн/л;
- автогаз — 43,91 грн/л.
Как изменились цены за сутки
По сравнению с предыдущим днем:
- А-95 премиум подорожал на 1,05 грн/л;
- А-95 — на 1,08 грн/л;
- А-92 — на 0,84 грн/л;
- дизельное топливо — на 0,86 грн/л;
- автогаз — на 0,25 грн/л.
Источник: Минфин
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