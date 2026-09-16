Бензин и дизель снова подорожали: цены на АЗС 16 сентября

В среду, 16 сентября, средние цены на горючее в Украине снова выросли. Бензин А-95 подорожал на 1,08 грн/л — до 87,25 грн/л, дизельное топливо — на 0,86 грн/л, до 97,92 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».