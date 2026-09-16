Цены на газ в Европе приблизились к максимумам 2022 года

16 сентября европейские фьючерсные цены на газ приблизились к самым высоким уровням с декабря 2022 года, но затем отступили после того, как немецкая государственная энергетическая компания Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) заявила, что не получала указаний от правительства по закупке газа для закачки в хранилища, сообщает Bloomberg.

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16 сентября цена фьючерсов на природный газ в Европе выросла более чем на 4% — до более чем 83 евро — после чего рост несколько замедлился, и цены установились около 81 евро за мегаватт-час, что, тем не менее, представляет собой рост более чем на 2% по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Рынки отреагировали на сообщения о том, что министр экономики и энергетики Германии Катарина Райхе вроде бы поручила SEFE закупить газ для пополнения резервов страны. В комментарии Bloomberg представители энергетической компании заявили, что подобных инструкций они не получали.

По данным Bloomberg, такая реакция рынка подчеркивает растущую обеспокоенность истощением запасов газа в Европе накануне зимы. Газовые хранилища в регионе заполнены примерно на 68%, в то время как в Германии — крупнейшем энергетическом рынке Европы — этот показатель составляет всего 56%, сообщает агентство.

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Почему растут цены

Ранее правительство Германии неоднократно заявляло, что не будет вмешиваться в процесс поставок; Однако в сентябре Bloomberg сообщило, что вело переговоры с государственными энергетическими компаниями по поддержке усилий по наращиванию запасов.

Беспокойство относительно низких запасов также приводит к росту цен на газ на следующий год. Контракты на лето 2027 года дороже зимних, и на этой неделе разрыв между ними достиг рекордно высокого уровня, сообщает Bloomberg.

Поэтому трейдеры почти не заинтересованы в покупке газа в теплые месяцы и закачивании его в хранилища. Как следствие, заполнение этих хранилищ третий год может оказаться сложной задачей, поскольку мировой рынок остается дефицитным, поясняет агентство.

С начала года цены на газ в Европе выросли почти втрое, что подпитывает инфляцию и создает угрозу экономике региона. Спрос на СПГ из Азии создает условия для более ожесточенной борьбы за поставку топлива с наступлением холодов, отмечает Bloomberg.

Что говорят аналитики

По словам эксперта Bloomberg Intelligence Патрисио Альвареса, существует риск того, что европейские цены на газ могут приблизиться к 100 евро за мегаватт-час этой зимы, что на 25% больше, чем текущий уровень. Он отметил, что это связано с постоянными перебоями со снабжением с Ближнего Востока и рекордно низкими запасами в Европе.

Аналитик добавил, что дальнейшая эскалация конфликта с Ираном может поднять цены даже выше 120 евро. Эта оценка предполагает рост примерно на 50% от текущей цены.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Европа вступает в отопительный сезон с недостаточными запасами природного газа. Это создает риск нового скачка цен: странам придется активнее закупать СПГ на мировом рынке именно в тот период, когда за поставки конкурирует Азия.

После энергетического кризиса 2022 года страны ЕС договорились заранее заполнять хранилища перед зимой. Однако этим летом темпы закачки были ниже, в частности из-за высоких цен и перебоев на мировом рынке СПГ.

Дополнительным риском остается война между США и Ираном. Из-за перебоев в районе Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок СПГ, европейские покупатели могут столкнуться с более жесткой конкуренцией за альтернативные грузы.