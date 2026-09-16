Большинство опрошенных банкиров ожидают повышения учетной ставки НБУ до 16%

Большинство опрошенных агентством «Интерфакс-Украина» банкиров ожидают, что Национальный банк Украины (НБУ) по итогам заседания 17 сентября повысит учетную ставку на 0,5 п.п. — до 16% годовых.

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Что ждут банкиры

«Мы ожидаем, что 17 сентября Национальный банк Украины повысит учетную ставку на 50 базисных пунктов — до 16,0%. Главной причиной такого решения является ускорение инфляции и усиление проинфляционных рисков», — отметил главный эксперт по макроэкономическому анализу департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Сергей Колодий.

В августе инфляция ускорилась до 8,1% в годовом исчислении с 7,7% в июле и 7,2% в июне и несколько превысила прогноз Нацбанка. Интенсификация российских ударов по энергетической инфраструктуре создает дополнительное давление на поставки товаров, расширяет дефицит валюты и повышает инфляционные ожидания населения и бизнеса, а вызванные атаками перебои в цепях снабжения являются дополнительным проинфляционным фактором.

По оценке Колодия, повышение ставки также будет способствовать сохранению привлекательности гривневых сбережений и ослаблению давления на валютном рынке на фоне активных бюджетных расходов и значительному притоку внешнего финансирования.

Начальник управления управленческого учета и бизнес-анализа ОТП Банка Инна Провотар также допускает повышение учетной ставки до 16%.

«Такой шаг был бы обоснован с учетом текущего инфляционного давления и необходимости сдерживания дальнейшего роста цен и стабилизации инфляционных ожиданий. В то же время, по нашему мнению, речь пойдет скорее о превентивном усилении монетарной политики, направленном на укрепление макрофинансовой стабильности, чем о начале длительного цикла повышения ставок», — отметила она.

Повышение ставки на 0,5 п.п. ожидает и заместитель председателя правления А-Банка, руководитель направления риск-менеджмента Олег Трибулкин. Одним из аргументов он назвал неполную трансмиссию предварительного повышения ставки в доходность гривневых депозитов, которые выросли меньше, чем сама учетная ставка.

«Дополнительным аргументом в пользу повышения является видение самого НБУ: в июльском макропрогнозе регулятор предусмотрел рост учетной ставки до 16% в IV квартале 2026 года и ее сохранение на этом уровне в I квартале 2027 года. После предыдущего заседания не появилось достаточно факторов, которые бы давали основания существенно изменить эту.

Среди ключевых факторов для ближайших решений центробанка Трибулкин назвал динамику инфляции, ухудшение логистики из-за целенаправленного уничтожения складов, состояния энергосистемы и ситуации на Ближнем Востоке из-за ее влияния на цены на нефть.

Несмотря на наличие аргументов в пользу повышения ставки, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов прогнозирует ее сохранение на уровне 15,5%.

Месячная инфляция, по его оценке, в сентябре может составить около 1−1,5%, а в октябре — 1,5−1,7%. Среди причин возможного ускорения — последствия российских атак, дополнительные затраты бизнеса на логистику и энергообеспечение, подорожание горючего и перевозок, сезонный рост цен и общее давление военной экономики на себестоимость производства.

«Именно поэтому сейчас мы все же склоняемся к более консервативному сценарию: в сентябре Национальный банк может сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Это даст регулятору возможность оценить, насколько „удручающим“ будет осеннее ускорение инфляции, какими окажутся последствия последних атак и будет ли потребовать ситуация дополнительно». Мамедов.

Повышение ставки на 0,5 п.п., по его мнению, могло стать превентивным шагом для сдерживания инфляционного давления и спроса на валюту, однако чрезмерное усиление монетарной политики может ограничивать кредитную активность. Для депозитного рынка важной будет и возможная корректировка доходности трехмесячных депозитных сертификатов НБУ, максимальная ставка по которым составляет 19%.

Директор департамента рынков капитала Радабанка Сергей Гнездилов также видит два сценария — сохранение ставки на уровне 15,5% или ее повышение до 16%, однако вероятнее считает второй.

«Вариант с повышением имеет больше шансов, потому что инфляционные процессы из-за подорожания горючего уже имелись еще с весны, и к ним добавляются факторы разбитых складов, переформатированной логистики, рисков и т. д. Поэтому склоняемся к варианту 16.0%», — отметил он.

Напомним

В конце января 2026 Нацбанк снизил учетную ставку с 15,5% до 15% годовых и в дальнейшем удерживал ее на этом уровне в течение трех заседаний подряд, а 30 июля повысил до 15,5% годовых.