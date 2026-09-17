Национальный банк Украины увеличил со 180 до 270 дней предельные сроки расчетов по операциям импорта определенных видов сложного промышленного оборудования. Об этом сообщила прессслужба НБУ.
НБУ увеличил до 270 дней сроки расчетов за импорт промышленного оборудования
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Внесение изменений
Отмечается, что изменения внесены на основании предложений правительства (распоряжение Кабинета министров Украины от 21 июня 2024 г. № 573-р) и по результатам консультаций с Министерством экономики и окружающей среды Украины и экспертами Международного валютного фонда.
Увеличение предельных сроков расчетов касается операций по импорту таких товаров как прокатные станы, металлообрабатывающие станки, прессы и машины для обработки металлов и металлокерамики.
Как отметили в Нацбанке, это решение позволит согласовать предельные сроки расчетов с фактической продолжительностью производственных и логистических циклов поставок сложного оборудования, а также будет способствовать восстановлению и модернизации производственных мощностей в Украине.
Изменения приняты постановлением правления НБУ от 15 сентября 2026 года и вступают в силу 17 сентября 2026 года.
Напомним
Как писал «Минфин», в конце августа Национальный банк Украины после обращения Кабинета министров временно увеличил предельные сроки расчетов по экспорту аграрной продукции со 120 до 150 дней.
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