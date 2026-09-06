Трамп потребовал от ФРС снизить ставку под угрозой остановки торговли

Президент США Дональд Трамп, который 22 мая на церемонии вступления Кевина Уорша в должность главы ФРС призвал его быть «полностью независимым» и «не оглядываться» ни на кого, включая самого Трампа, потребовал от американского центробанка снизить процентные ставки. Если регулятор этого не сделает, президент пригрозил прекратить торговлю со странами, с которыми у США сложился торговый дефицит. Об этом он написал в Truth Social.

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Позиция Трампа

«Только что опубликованы отличные данные по рынку труда, которые превзошли все прогнозы — кроме моего — в два-три раза. И вы еще ничего не видели! В августе работодатели создали 162 тысячи рабочих мест. Снизьте процентные ставки, потому что США стали гораздо более надежным заемщиком, чем еще совсем недавно. Сильная страна означает более низкую ставку: она надежнее как заемщик. Все очень просто! У нас должна быть самая низкая ставка среди всех стран мира, как в старые времена», — написал Трамп.

«Если бы США не позволяли другим странам сохранять такие огромные профициты в торговле с нами — а мы можем немедленно положить этому конец, — их больше не считали бы финансовой элитой. Снизьте ставку, иначе я прекращу торговлю со странами, с которыми у нас дефицит. Верховный суд США в своем нелепом и очень дорогостоящем решении по пошлинам однозначно признал, что президент имеет на это абсолютное право. Это лучше, чем пошлины! Совет управляющих ФРС во главе с прекрасным новым руководителем должен поумнеть — проявите наконец патриотизм. Высокие ставки ставят США в крайне несправедливое положение, и я этого не допущу», — добавил он.

Рынок труда

Поводом для публикации стал свежий отчет Бюро трудовой статистики США. В августе американские работодатели создали 162 тысячи рабочих мест — втрое больше ожидавшихся рынком 53 тысяч. Безработица при этом осталась на уровне 4,1%.

Однако сильная статистика повысила вероятность не снижения, а повышения ставки ФРС. После публикации отчета рынок оценивал вероятность ее увеличения на сентябрьском заседании в 61% против 52% ранее, пишет Reuters. Сейчас целевой диапазон ставки ФРС составляет 3,5−3,75%.

Федрезерв пока не комментировал публикацюи Трампа публично. Белый дом также не пояснил, как именно может быть реализована его угроза. Если понимать ее буквально, прекращение торговли затронет десятки стран, в том числе крупнейших торговых партнеров США, отмечает CNBC.

Новый виток

Заявление президента знаменует новый виток его кампании давления на ФРС, ослабевшей после назначения Уорша, отмечает CNBC. Сам глава регулятора неделей ранее дал понять, что ставки могут, напротив, потребоваться повысить. В выступлении в Джексон-Хоуле он назвал возвращение инфляции к целевым 2% безусловной задачей ФРС и заявил, что ее главным инструментом остаются краткосрочные ставки. При инфляции PCE в 3,7% основное внимание центробанка сейчас должно быть сосредоточено на ценах, подчеркнул Уорш.

Напомним

Процентные ставки были одной из главных причин многолетнего конфликта Трампа с предыдущим главой ФРС Джеромом Пауэллом. Президент регулярно требовал от него смягчения политики, называл его «опоздавшим» — Too Late, — «полным неудачником» и «болваном».