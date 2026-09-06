Трамп потребовал от ФРС снизить ставку под угрозой остановки торговли

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 сентября 2026, 12:33 Читати українською

Трамп потребовал от ФРС снизить ставку под угрозой остановки торговли

Президент США Дональд Трамп, который 22 мая на церемонии вступления Кевина Уорша в должность главы ФРС призвал его быть «полностью независимым» и «не оглядываться» ни на кого, включая самого Трампа, потребовал от американского центробанка снизить процентные ставки. Если регулятор этого не сделает, президент пригрозил прекратить торговлю со странами, с которыми у США сложился торговый дефицит. Об этом он написал в Truth Social.

Президент США Дональд Трамп, который 22 мая на церемонии вступления Кевина Уорша в должность главы ФРС призвал его быть «полностью независимым» и «не оглядываться» ни на кого, включая самого Трампа, потребовал от американского центробанка снизить процентные ставки.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Позиция Трампа

«Только что опубликованы отличные данные по рынку труда, которые превзошли все прогнозы — кроме моего — в два-три раза. И вы еще ничего не видели! В августе работодатели создали 162 тысячи рабочих мест. Снизьте процентные ставки, потому что США стали гораздо более надежным заемщиком, чем еще совсем недавно. Сильная страна означает более низкую ставку: она надежнее как заемщик. Все очень просто! У нас должна быть самая низкая ставка среди всех стран мира, как в старые времена», — написал Трамп.

«Если бы США не позволяли другим странам сохранять такие огромные профициты в торговле с нами — а мы можем немедленно положить этому конец, — их больше не считали бы финансовой элитой. Снизьте ставку, иначе я прекращу торговлю со странами, с которыми у нас дефицит. Верховный суд США в своем нелепом и очень дорогостоящем решении по пошлинам однозначно признал, что президент имеет на это абсолютное право. Это лучше, чем пошлины! Совет управляющих ФРС во главе с прекрасным новым руководителем должен поумнеть — проявите наконец патриотизм. Высокие ставки ставят США в крайне несправедливое положение, и я этого не допущу», — добавил он.

Рынок труда

Поводом для публикации стал свежий отчет Бюро трудовой статистики США. В августе американские работодатели создали 162 тысячи рабочих мест — втрое больше ожидавшихся рынком 53 тысяч. Безработица при этом осталась на уровне 4,1%.

Однако сильная статистика повысила вероятность не снижения, а повышения ставки ФРС. После публикации отчета рынок оценивал вероятность ее увеличения на сентябрьском заседании в 61% против 52% ранее, пишет Reuters. Сейчас целевой диапазон ставки ФРС составляет 3,5−3,75%.

Федрезерв пока не комментировал публикацюи Трампа публично. Белый дом также не пояснил, как именно может быть реализована его угроза. Если понимать ее буквально, прекращение торговли затронет десятки стран, в том числе крупнейших торговых партнеров США, отмечает CNBC.

Новый виток

Заявление президента знаменует новый виток его кампании давления на ФРС, ослабевшей после назначения Уорша, отмечает CNBC. Сам глава регулятора неделей ранее дал понять, что ставки могут, напротив, потребоваться повысить. В выступлении в Джексон-Хоуле он назвал возвращение инфляции к целевым 2% безусловной задачей ФРС и заявил, что ее главным инструментом остаются краткосрочные ставки. При инфляции PCE в 3,7% основное внимание центробанка сейчас должно быть сосредоточено на ценах, подчеркнул Уорш.

Напомним

Процентные ставки были одной из главных причин многолетнего конфликта Трампа с предыдущим главой ФРС Джеромом Пауэллом. Президент регулярно требовал от него смягчения политики, называл его «опоздавшим» — Too Late, — «полным неудачником» и «болваном».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами