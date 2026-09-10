ЕЦБ повысил ставку до 2,5% из-за нового всплеска инфляции

Европейский центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 0,25 п.п. — до 2,5%. Это уже второе повышение ставки ЕЦБ в этом году, сообщает Reuters. Причиной явился резкий рост цен на энергоносители на фоне обострения войны США и Ирана.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цены на нефть Brent снова превысили $100 за баррель, а более дорогой газ и топливо усилили инфляционное давление в 21 стране еврозоны. В августе инфляция превысила 3%, в то время как цель ЕЦБ составляет 2%.

ЕЦБ повысил прогноз инфляции

Центробанк ожидает, что средняя инфляция в еврозоне в 2026 году составит 3%, в 2027 году — 2,5%, а в 2028 году — 2,1%. Прогноз на 2027 год ухудшился по сравнению с июньскими 2,3%.

В то же время, базовая инфляция, которая не учитывает продукты и энергоносители, замедляется. Также снижается темп роста зарплат, пока сдерживающий риск спирали «зарплаты — цены».



Читайте также: ЕЦБ готовится во второй раз повысить процентную ставку



Экономика еврозоны оказалась более устойчивой

Несмотря на энергетический шок, ЕЦБ повысил прогноз по росту экономики: до 0,9% в 2026 году против 0,8% в июньской оценке. В 2027 году ожидается рост на 1,4%, в 2028-м — 1,5%.

Устойчивость потребления, инвестиций и промышленного производства позволяет ЕЦБ бороться с инфляцией без резкого ухудшения экономической активности.

В то же время, высокие цены на энергоносители остаются главным риском. Рынки уже закладывают возможность нового повышения ставки до 2,75%, если инфляционное давление не ослабит.