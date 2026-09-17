Airbnb инвестирует $250 млн в строительство доступного жилья

Компания Airbnb, которую давно обвиняют в снижении доступности жилья в крупных городах США и Европы, решила инвестировать $250 млн в его строительство, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

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На что выделят деньги

Деньги получат преимущественно проекты доступного и смешанного жилья, которые уже готовы к реализации, но не могут начать строительство из-за нехватки финансирования. Первые $6,4 млн Airbnb направит на возведение 201 квартиры доступного жилья в Остине, штат Техас.

Инициатива получила название Airbnb Housing Accelerator. Она будет работать в первую очередь в США, однако компания не исключает ее распространения на другие страны.

«Мы оказались втянуты в многочисленные споры с городами о том, способствует ли Airbnb снижению доступности жилья», — заявил изданию генеральный директор сервиса Брайан Чески.

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Как будет работать программа

Airbnb собирается предоставлять так называемое last-dollar financing — сравнительно небольшую последнюю часть капитала, без которой уже согласованный и почти полностью профинансированный проект не может перейти к строительству.

По оценке исследования, проведенного по заказу Airbnb, в США по этой причине остановлено строительство около 750 тысяч квартир.

Вложения Airbnb в каждый проект, как правило, будут составлять около 10% необходимого капитала.

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Предполагается, что участие компании позволит девелоперам привлечь остальные средства у банков, инвесторов и государственных структур. Заявки смогут подавать застройщики, некоммерческие и общественные организации. На сайте программы Airbnb уточняет, что рассматривает американские проекты многоквартирного жилья как минимум на 100 квартир.

Это не безвозмездное финансирование: Airbnb рассчитывает возвращать вложенный капитал и получать доход, хотя его уровень будет «значительно ниже» обычной рыночной доходности. Возвращенные средства компания намерена снова вкладывать в жилищные проекты.

Точные условия инвестиций пока не раскрыты. Airbnb не сообщила, будут ли средства предоставляться в виде кредитов, вложений в капитал девелоперов или с помощью других инструментов, а также не назвала сроки возврата денег и предполагаемую ставку доходности.

За десять лет компания рассчитывает с помощью первоначальных $250 млн мобилизовать в общей сложности $5 млрд.

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Первый проект

Первые $6,4 млн, как пишет WSJ, получит проект реконструкции территории Сент-Джон на северо-востоке Остина. На принадлежавшем городу участке, где ранее находились магазин Home Depot и автосалон, планируется построить более 500 квартир, торговые помещения, парк и объекты общественного искусства.

Жильцам 201 квартиры, профинансированной с участием Airbnb, запретят сдавать их в краткосрочную аренду. Руководитель Housing Accelerator Дэниел Хорнунг подчеркнул, что целью программы не является увеличение количества объектов, доступных на платформе Airbnb.

Рост процентных ставок особенно сильно влияет на строительство доступного жилья, объяснил бывший министр жилищного строительства и городского развития США Шон Донован. Девелоперы таких проектов не могут компенсировать подорожание кредитов повышением арендной платы, поэтому им приходится искать дополнительные источники капитала.

Оценки дефицита жилья в США варьируются от 2 млн до 10 млн квартир и домов. По словам Донована, финансирование Airbnb способно разблокировать значительно более крупные инвестиции, однако для решения проблемы в масштабах страны потребуются десятки миллиардов долларов.

«Одними деньгами этот кризис не решить», — заключил он.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Еврокомиссия разрабатывает законопроект, который должен помочь странам ЕС бороться с последствиями массового роста краткосрочной аренды жилья.

Новые нормы планируют включить в Закон о доступном жилье (Affordable Housing Act), который сейчас разрабатывают. Еврокомиссия намерена представить его до конца 2026 года.

Документ должен определить критерии, при которых города и регионы смогут ограничивать краткосрочную аренду через платформы типа Airbnb в районах, где она создает реальное давление на рынок жилья.