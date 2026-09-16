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16 сентября 2026, 16:04 Читати українською

Binance открыла платформу для инвесторов с активами от $1 млн

Криптобиржа Binance расширила доступ к платформе Capital Connect, ранее доступной только институциональным клиентам. Теперь сервисом смогут пользоваться и состоятельные частные инвесторы, отвечающие финансовым требованиям. Одним из условий является наличие активов минимум на $1 млн. Об этом CNBC рассказала Кэтрин Чен, руководитель направлений VIP и institutional в Binance.

Криптобиржа Binance расширила доступ к платформе Capital Connect, ранее доступной только институциональным клиентам.

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Что предлагает Capital Connect

Платформа позволяет инвесторам сравнивать профессиональные торговые стратегии и вкладывать в них средства.

При выборе инвесторы могут оценивать результаты торговых команд и стандартизированные показатели их эффективности.

Capital Connect работает на базе инфраструктуры Portfolio Account от Binance. Она позволяет управлять, в частности:

  • комиссиями по управлению;
  • комиссиями за результативность;
  • показателям риска.

При этом сами торговые команды продолжают самостоятельно управлять инвестиционными стратегиями.

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Аналог управляемых счетов в традиционных финансах Binance сравнивают модель Capital Connect с separately managed accounts в традиционных финансах.

Инвестор может направить денежные средства в конкретную стратегию, при этом торговой команде не нужно создавать отдельный инвестиционный фонд.

Сколько стратегий доступно

На сентябрь на платформе было представлено 212 портфелей от 77 профессиональных торговых команд.

Для сравнения, в мае Capital Connect насчитывала 106 портфелей и 35 команд.

Таким образом, всего за несколько месяцев количество портфелей почти удвоилось, а число торговых команд выросло более чем вдвое.

Не только криптовалюты

Первоначально Capital Connect предлагала только стратегии, связанные с криптовалютами.

Затем торговые команды начали добавлять в портфели инструменты традиционного финансового рынка.

Среди участников платформы есть как традиционные управляющие активами, так и криптовалютные количественные компании. Часть из них работает одновременно на традиционных и цифровых рынках.

Binance расширяется в традиционные финансы

Параллельно Binance развивает продукты, связанные с традиционными активами.

В частности, биржа запустила круглосуточные бессрочные фьючерсы, привязанные к акциям публичных компаний и готовящихся к IPO компаний.

Расширение Capital Connect показывает, что Binance пытается привлечь к крипторынку состоятельных частных клиентов через инструменты, по структуре все больше напоминающие традиционный wealth management.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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