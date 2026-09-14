Топ-5 новостей за понедельник: скачок цен на горючее, крупнейшие должники по зарплате и финансовая поддержка партнеров.
Цены на АЗС подскочили более чем на гривну: сколько стоят бензин и дизтопливо
В понедельник, 14 сентября, средние цены на горючее в Украине заметно выросли. Бензин А-95 подорожал на 1,05 грн/л — до 85,01 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 1,31 грн/л — до 95,94 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Осужденные пенсии должны выплачивать полностью: Верховный Суд отменил механизм Кабмина
Пенсионный фонд Украины не может ставить выплату пенсий, присужденных судом, в зависимости от объема бюджетного финансирования или выплачивать такие суммы частями и в порядке очереди. Как сообщает Адвокатское бюро И. Хомича, такой вывод сделал Верховный Суд по делу № 320/51895/25, окончательно подтвердив незаконность постановления Кабмина № 821 от 14 июля 2025 года.
Сумыхимпром и Одесский припортовый завод: топ-10 крупнейших должников по зарплате
4621 новый долг по заработной плате зафиксирован в этом году. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда было открыто 5470 таких производств. Проверить компанию в Реестре должников можно в Опендатаботе.
Финподдержка партнеров: куда направят $841 млн льготного кредита от Всемирного банка
В ближайшее время Украина получит от Всемирного банка $841 млн бюджетной поддержки под гарантии правительства Канады, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Топ-10 схем манипуляций во время трудоустройства украинцев в Польше
Высокая конкуренция среди польских рекрутинговых компаний побуждает отдельные агентства занятости привлекать кандидатов привлекательными финансовыми обещаниями. Тем не менее, заявленные в вакансиях условия нередко существенно отличаются от фактически выплаченных средств и текста трудового договора.
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