После закрытия межбанка во вторник, 6 октября, курс доллара упал на 21 копейку в покупке и на 18 копеек в продаже. Евро подешевел на 6 копеек в покупке и на 3 в продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 6 октября
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Закрытие 6 октября
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Изменения
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45,01/45,04
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44,80/44,86
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21/18
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50,47/50,49
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50,41/50,46
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6/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,72−45,25 грн. Евро покупают за 50,26 грн., а продают за 50,94 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,06−45,11, евро — 50,75−51,00 грн.
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Источник: Минфин
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