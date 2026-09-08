Топ-5 новостей за вторник: обвал строительства, страхи об инфляции и потеря «отмычки» к банковской тайне

В сентябре на депозитном рынке начнется традиционный осенний период конкуренции банков на средства населения. Ожидается, что средние ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения будут находиться преимущественно в пределах 13,5−16% годовых, в то время как наиболее привлекательные акционные и бонусные предложения могут достигать 17,5%. Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Банкнота 2000 грн и страхи об инфляции: в НБУ объяснили, почему это не 90-е

Введение банкноты номиналом 2000 грн не означает дополнительной печати денег и не должно само по себе влиять на инфляцию или курс гривны. Новая банкнота необходима для обновления наличного обращения: она должна заменить часть старых, изношенных купюр и меньше номинала. Об этом глава Национального банка Андрей Пышный объяснил в колонке для «Экономической правды».

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