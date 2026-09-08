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8 сентября 2026, 20:00 Читати українською

Топ-5 новостей за вторник: обвал строительства, страхи об инфляции и потеря «отмычки» к банковской тайне

Строительство в Украине рухнуло: в июле падение достигло 25,9%

Строительная отрасль продемонстрировала резкое ухудшение показателей в июле 2026 года. Как сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, объемы строительства сократились на 17,5% по сравнению с июнем и на 25,9% в годовом измерении.

Налоговая потеряет «отмычку» к банковской тайне компаний

ГНС больше не сможет использовать формальное назначение проверки как «отмычку» к банковской тайне бизнеса. Верховный Суд постановил: налоговики сначала должны доказать, что исчерпали все другие законные способы найти компанию.

До 17,5% годовых: какие депозиты могут предложить банки осенью

В сентябре на депозитном рынке начнется традиционный осенний период конкуренции банков на средства населения. Ожидается, что средние ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения будут находиться преимущественно в пределах 13,5−16% годовых, в то время как наиболее привлекательные акционные и бонусные предложения могут достигать 17,5%. Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Банкнота 2000 грн и страхи об инфляции: в НБУ объяснили, почему это не 90-е

Введение банкноты номиналом 2000 грн не означает дополнительной печати денег и не должно само по себе влиять на инфляцию или курс гривны. Новая банкнота необходима для обновления наличного обращения: она должна заменить часть старых, изношенных купюр и меньше номинала. Об этом глава Национального банка Андрей Пышный объяснил в колонке для «Экономической правды».

Минус 25% валютной выручки: как обвал нашего агроэкспорта повлияет на курс доллара

По итогам августа, поставки ключевых культур на внешние рынки упали в разы: например, кукурузы и ячменя — более чем в четыре раза. После блокировки черноморских портов возможностей для экспортных поставок у наших трейдеров не так много, а попытка задействовать альтернативные маршруты пока не сработала. Потери понесут не только аграрию, но и наш валютный рынок. Минфин разбирался, к каким курсовым и экономическим последствиям может привести такая ситуация.

Источник: Минфин
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