Топ-5 новостей за четверг: новый Трудовой кодекс, инвестиции в ОВГЗ и прыжки золота
Украинцы нарастили инвестиции в ОВГЗ до самого высокого уровня в истории
По состоянию на 1 сентября 2026 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц превысил 163 млрд грн — самый высокий показатель за всю историю внутреннего рынка государственных облигаций.
Новый Трудовой кодекс снова подали в Раду: что предлагают изменить
Кабинет Министров повторно принял проект нового Трудового кодекса и внес его на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщает Министерство экономики и окружающей среды.
Транши под угрозой: Украина и МВФ обсуждают бюджет и реформы
В Киеве прошла рабочая встреча с миссией Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем. Главными темами переговоров стали оценка финансовых потребностей Украины в 2026—2027 годах и подготовка сбалансированного проекта государственного бюджета на 2027 год. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
Вклады до востребования: как почти незаметно создать финансовую подушку безопасности
Деньги на мечту или деньги на черный день — независимо от того, как мы будем это называть, но даже с небольшой зарплаты стоит откладывать хоть какую-то сумму, чтобы создать для себя минимальную подушку безопасности. Сделать это почти незаметно помогут вклады к вопросу — депозиты или накопительные счета, которые позволяют экономить, но при этом вы не теряете доступ к деньгам на определенный период, как при срочных вкладах.
Золото скачет в цене: стоит ли в него и дальше инвестировать, как в защитный актив?
Золото, на первый взгляд, ведет себя не совсем как защитный актив из-за слишком большой волатильности цен. Но почему тогда крупные инвесторы не отказываются от него, а, напротив, увеличивают вклады, даже на фоне растущей цены и каковы перспективы «золотых» цен на ближайшее будущее?
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