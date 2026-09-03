Топ-5 новостей за четверг: новый Трудовой кодекс, инвестиции в ОВГЗ и прыжки золота

В Киеве прошла рабочая встреча с миссией Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем. Главными темами переговоров стали оценка финансовых потребностей Украины в 2026—2027 годах и подготовка сбалансированного проекта государственного бюджета на 2027 год. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Вклады до востребования: как почти незаметно создать финансовую подушку безопасности

Деньги на мечту или деньги на черный день — независимо от того, как мы будем это называть, но даже с небольшой зарплаты стоит откладывать хоть какую-то сумму, чтобы создать для себя минимальную подушку безопасности. Сделать это почти незаметно помогут вклады к вопросу — депозиты или накопительные счета, которые позволяют экономить, но при этом вы не теряете доступ к деньгам на определенный период, как при срочных вкладах.

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