Дизайн евро планируют обновить уже к началу 2030-х годов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 сентября 2026, 9:55 Читати українською

Дизайн евро планируют обновить уже к началу 2030-х годов

Банкноты евро планируют обновить уже в начале 2030-х годов, а пока Европейский центральный банк подвел итоги масштабного опроса о дизайне будущих купюр — свое мнение высказали почти 10 миллионов человек в Европе и за ее пределами, сообщается на сайте ЕЦБ.

Банкноты евро планируют обновить уже в начале 2030-х годов, а пока Европейский центральный банк подвел итоги масштабного опроса о дизайне будущих купюр — свое мнение высказали почти 10 миллионов человек в Европе и за ее пределами, сообщается на сайте ЕЦБ.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто показал опросВсего в опросе приняли участие 9,96 миллиона человек — это 2,6% населения зоны евро, а две трети ответивших оказались моложе 35 лет.
Евро

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что показал опрос

Всего в опросе приняли участие 9,96 миллиона человек — это 2,6% населения зоны евро, а две трети ответивших оказались моложе 35 лет. Опрос проходил с 23 июля по 21 сентября 2026 года.

Участникам предложили оценить 10 предварительно отобранных вариантов дизайна, основанных на темах «Европейская культура» и «Реки и птицы». Параллельно завершается аналогичный опрос среди репрезентативной выборки жителей ЕС, который по заказу ЕЦБ провела независимая социологическая компания.

Читайте также: Европейцы высмеяли новые банкноты евро: сеть заполонили мемы

«Этот впечатляющий результат показывает, насколько европейцам интересны их будущие банкноты», — отметила Лагард, добавив, что участие граждан стало важным шагом в подготовке новой серии купюр.

Результаты обоих опросов вместе с рекомендациями независимого жюри конкурса дизайнеров и технической экспертизой лягут в основу решения Совета управляющих ЕЦБ о концепции будущих банкнот. Его должны принять уже до конца 2026 года.

Новые банкноты получат усиленную защиту от подделок, а также улучшения в части доступности и экологичности, при этом старые банкноты останутся в обращении наравне с новыми.

Более подробно об этом можно узнать в нашей статье «ЕЦБ предложил европейцам выбрать дизайн новых банкнот евро».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами