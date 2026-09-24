Дизайн евро планируют обновить уже к началу 2030-х годов

Банкноты евро планируют обновить уже в начале 2030-х годов, а пока Европейский центральный банк подвел итоги масштабного опроса о дизайне будущих купюр — свое мнение высказали почти 10 миллионов человек в Европе и за ее пределами, сообщается на сайте ЕЦБ.

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Что показал опрос

Всего в опросе приняли участие 9,96 миллиона человек — это 2,6% населения зоны евро, а две трети ответивших оказались моложе 35 лет. Опрос проходил с 23 июля по 21 сентября 2026 года.

Участникам предложили оценить 10 предварительно отобранных вариантов дизайна, основанных на темах «Европейская культура» и «Реки и птицы». Параллельно завершается аналогичный опрос среди репрезентативной выборки жителей ЕС, который по заказу ЕЦБ провела независимая социологическая компания.

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«Этот впечатляющий результат показывает, насколько европейцам интересны их будущие банкноты», — отметила Лагард, добавив, что участие граждан стало важным шагом в подготовке новой серии купюр.

Результаты обоих опросов вместе с рекомендациями независимого жюри конкурса дизайнеров и технической экспертизой лягут в основу решения Совета управляющих ЕЦБ о концепции будущих банкнот. Его должны принять уже до конца 2026 года.

Новые банкноты получат усиленную защиту от подделок, а также улучшения в части доступности и экологичности, при этом старые банкноты останутся в обращении наравне с новыми.

Более подробно об этом можно узнать в нашей статье «ЕЦБ предложил европейцам выбрать дизайн новых банкнот евро».