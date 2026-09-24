Доллар дорожает, евро подешевеет: курс валют на 24 сентября

В четверг, 24 сентября, средний курс доллара прибавил 9 копеек в покупке и 8 копеек в продаже. Курс евро потерял 10 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,66−45,15 грн. Евро покупают за 50,97 грн, а продают за 51,65 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,85−45,00, евро — 51,51−51,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,89−44,92 грн. Торги по евро проходят на уровне 51,11−51,14 грн.

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