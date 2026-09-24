Минэкономики допускает ухудшение прогноза роста ВВП Украины в 2026 году до 0,5%

Минэкономики допускает, что рост реального ВВП Украины в 2026 году составит около 0,5% вместо нынешнего прогноза правительства 1,6%. Причина — усугубление российских обстрелов, разрушение логистики и проблемы с экспортом, сообщил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко на Форуме экономической устойчивости Forbes Ukraine.

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Потери экономики

«Дополнительное понижение будет более 1 процентного пункта. То есть, мы будем расти 0,5% — это цифра, которую мы сейчас рассматриваем внутри Министерства экономики», — сказал Кравченко.

В начале 2026 года правительство ожидало роста ВВП на 2,4%, но в середине года снизило прогноз до 1,6%.

Что давит на экономику

По словам министра, на экономику все сильнее давят блокировки экспорта и разрушение логистической инфраструктуры из-за российских обстрелов.

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В Минэкономики ожидают, что это давление будет усиливаться во втором полугодии.

В первом квартале экономика впервые с 2023 показала спад — ВВП сократился на 0,6%. В июле экономический рост составил около 4% в годовом исчислении, тогда как в августе показатель приблизился к нулю.

Прогноз по ВВП

Отдельно прогноз ВВП ухудшил Национальный банк. В августе НБУ снизил оценку роста экономики в 2026 году до 1,1−1,2% из предыдущих 1,8% из-за разрушений в промышленности и торговле и ухудшения деловых ожиданий.

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В то же время правительственный проект госбюджета на 2027 год построен на более пессимистичном сценарии, который предполагает рост ВВП в 2026 году на 1,3%. Дефицит бюджета по этому сценарию составит 15% ВВП.