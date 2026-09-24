Иностранные инвесторы назвали три главных требования к Украине: результаты опроса бизнеса

Украинский бизнес сталкивается с кадровым дефицитом, ростом расходов и низким доверием к государственным институтам. На это обратила внимание народная депутат Нина Южанина, комментируя результаты нового исследования Совета бизнес-омбудсмена.



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В исследовании приняли участие 319 предприятий из 20 регионов Украины. По данным Совета бизнес-омбудсмена, 70,8% компаний назвали главной проблемой дефицит кадров, еще 48,7% указали на удорожание ресурсов. В то же время, 63,6% предприятий низко оценивают защиту прав собственности, а 63,1% не доверяют судам.

Несмотря на эти проблемы, украинский бизнес активно ориентируется на европейский рынок. 61,1% опрошенных компаний уже экспортируют в ЕС, еще 9,9% планируют начать экспорт. Среди основных препятствий бизнес называет высокие расходы по выходу на европейские рынки и сильную конкуренцию.



Отдельные пожелания иностранных инвесторов

Отдельно Южанина обратила внимание на ожидания иностранных инвесторов. По результатам исследования, 90% из них ожидают от государства снижения уровня коррупции, 75% — упрощения процедур, а 65% — лучшего доступа к правосудию.

По мнению депутата, эти показатели свидетельствуют, что для инвестиционной привлекательности Украины важны не только государственные программы финансовой поддержки бизнеса, но и предполагаемые правила работы, защита прав собственности и эффективность государственных институтов.



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В то же время само исследование показывает, что ни один из опрошенных иностранных инвесторов не заявил об отсутствии интереса к Украине. Наиболее привлекательными отраслями стали энергетика и оборонная промышленность.



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