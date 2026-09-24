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24 сентября 2026, 12:20 Читати українською

ИИ может выйти из-под контроля: лидеры отрасли обратились к Совбезу ООН

Руководители ведущих мировых компаний в сфере искусственного интеллекта 23 сентября предупредили Совет Безопасности ООН о рисках, которые ИИ может представлять для человечества, и призвали правительства совместно управлять все более мощной технологией, пишет Reuters.

Руководители ведущих мировых компаний в сфере искусственного интеллекта 23 сентября предупредили Совет Безопасности ООН о рисках, которые ИИ может представлять для человечества, и призвали правительства совместно управлять все более мощной технологией, пишет Reuters.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДеталиЗаседание, созванное Францией во время ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошло на фоне предупреждений о том, что системы ИИ могут вскоре выйти из-под контроля человека.
ИИ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

Заседание, созванное Францией во время ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошло на фоне предупреждений о том, что системы ИИ могут вскоре выйти из-под контроля человека.

«ИИ может представлять риск для человечества в целом», — заявил членам Совета Безопасности ООН гендиректор Anthropic Дарио Амодеи.

«При всех разногласиях между людьми в этом зале, мы должны отложить их в сторону, чтобы вместе противостоять этой одновременно глобальной возможности и глобальной угрозе. Ни один лидер, ни одна компания и ни одна страна не способны справиться с этим в одиночку», — добавил Амодеи.

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман тоже говорил о необходимости международного сотрудничества. «Если И И должен быть демократичным, важнейшие решения не могут приниматься одними лишь лабораториями в Сан-Франциско. Они должны формироваться в рамках демократических процессов и правительствами, которые подотчетны людям, которым они служат», — заявил Альтман.

«Бывали случаи, когда страны, конкурирующие друг с другом и не всегда испытывающие симпатию, все же объединялись ради общих интересов и общего блага перед лицом мощных новых технологий, — цитирует Альтмана Bloomberg. — Мы считаем, что это один из таких случаев».

«Угроза реальна и неминуема», — заявил Совету Безопасности канадский ученый Йошуа Бенжио. Его считают одним из «крестных отцов ИИ», уточняет Reuters. Также Бенжио является сопредседателем Независимой международной научной группы, созданной Генеральной Ассамблеей ООН в прошлом году. «Совет столкнулся с беспрецедентной угрозой: ни один из его членов не хотел бы иметь с ней дело, ни одна страна не способна сдержать ее в одиночку, и для нее не существует государственных границ», — сказал он.

Клеман Деланг, сооснователь стартапа Hugging Face, подвергшегося нападению ИИ-агентов из лаборатории OpenAI, подчеркнул роль инструментов ИИ в защите от кибератак. «Нас атаковал ИИ, но, что еще важнее, мы защитились с помощью ИИ», — заявил он Совету Безопасности.

По словам Деланга, при отражении атаки Hugging Face использовал китайскую ИИ-модель, поскольку на нее распространялось меньше ограничений, чем на сопоставимые американские инструменты. Это подчеркивает растущее присутствие на рынке китайских ИИ-продуктов, отмечает Reuters: они набирают пользователей по всему миру в том числе благодаря тому, что могут предлагать более дешевые альтернативы американским моделям.

Позиция научного сообщества и разработчиков ИИ идет в разрез с позицией президента США Дональда Трампа, которую тот выразил в ООН накануне. Он отвергает «любые попытки создать глобалистскую схему контроля» над ИИ. При этом Китай ввел правила, регулирующие алгоритмы ИИ и данные, используемые для обучения моделей, включая требование четко маркировать контент, созданный искусственным интеллектом.

«Сейчас мы намного опережаем Китай и всех остальных и намерены сохранить это преимущество, — сказал Трамп. — Я не собираюсь сдерживать развитие того, что окажется масштабнее промышленной революции».

Совет Безопасности впервые провел заседание по рискам ИИ в 2023 году. Тогда Китай заявил, что технология не должна превратиться в «сорвавшуюся лошадь», а США предостерегли от ее использования для цензуры и подавления людей. В 2024 году заседание Совета Безопасности по вопросам ИИ возглавлял бывший тогда госсекретарем США Энтони Блинкен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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