Недополученная пенсия военного может перейти наследникам: в Раде зарегистрировали новый законопроект

В Верховной Раде предлагается изменить правила выплаты пенсии, которую военный пенсионер не успел получить при жизни. Об этом пишет Судебно-юридическая газета. Если родственники не обратятся за эти деньги в течение шести месяцев, их хотят разрешить включать в состав наследства. Речь идет о законопроекте № 16088, зарегистрированном 21 сентября 2026 года.



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В настоящее время недополученная из-за смерти военного пенсионера пенсия выплачивается определенным законом членам его семьи. При этом закон прямо предусматривает, что подобные средства не входят в состав наследства.

Авторы законопроекта хотят изменить эту норму. Если членов семьи, имеющих право на выплату, нет или они не обратились за деньгами в течение шести месяцев, недополученную сумму предлагают включать в наследство.

Тогда его можно будет получить уже по общим правилам наследования.



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Кто сможет получить деньги

Непосредственно претендовать на недополученную пенсию могут члены семьи, проживавшие с пенсионером на момент его смерти. Также это касается нетрудоспособных членов семьи, которые находились на его содержании, даже если они проживали отдельно.

Если таких человек несколько, то средства предлагается делить между ними поровну.

Таким образом, законодатели хотят четко определить судьбу денег, уже начисленных пенсионеру, но оставшихся невыплаченными после его смерти.

Фактически предлагается приблизить правила для военных пенсионеров к общему механизму, согласно которому после истечения шестимесячного срока недополученная пенсия может входить в наследство.

Законопроект пока только зарегистрирован в Верховной Раде и должен пройти дальнейшее рассмотрение.



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