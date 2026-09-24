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24 сентября 2026, 12:53 Читати українською

До €2000 без налога: как новые правила изменят продажи через OLX и другие платформы

С 2027 года правила продаж через цифровые платформы в Украине изменятся. Онлайн-сервисы получат больше обязанностей по сбору информации о продавцах и их доходах, а в отдельных случаях будут удерживать налог с выплат. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

С 2027 года правила продаж через цифровые платформы в Украине изменятся.


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В то же время это не означает, что каждый человек, продающий вещи через OLX или другую площадку, автоматически станет налогоплательщиком или нарушителем. Действующие правила отличают обычную продажу собственного имущества от систематической торговли с целью получения прибыли.

Налоговая уже отслеживает систематические онлайн-продажи

ГНС с 2025 года получает информацию о гражданах, систематически получающих средства за проданные через интернет товары. Налоговики используют данные для выявления случаев, когда человек фактически ведет бизнес без государственной регистрации.

Но самое количество переводов или отправлений еще не доказывает, что человек занимается предпринимательской деятельностью. Судебная практика показывает, что для ответственности следует установить именно коммерческий характер деятельности.

Показательно дело, в котором гражданин за три месяца получил 161 перевод на общую сумму 465 128 грн. Налоговая считала это подтверждением систематической хозяйственной деятельности без регистрации ФЛП.

Однако суд закрыл дело, поскольку ГНС не доказал, что человек покупал товары специально для перепродажи и действовал с целью получения прибыли. По объяснениям гражданина, он просто продавал собственные подержанные вещи.

Продажа старой одежды или техники — не обязательно бизнес

Это принципиально важно для обычных пользователей онлайн-площадок.

Если человек продает собственный старый ноутбук, одежду, мебель или другие вещи, которыми он уже пользовался, сам факт получения денег не превращает такую продажу в предпринимательскую деятельность.

К примеру, если ноутбук купили за 20 тыс. грн, пользовались им, а через год продали за 10 тыс. грн, это не означает автоматически, что владелец занимался торговлей.

Для привлечения к ответственности налоговая должна доказать совокупность признаков предпринимательской деятельности — в частности, систематичность продаж, их направленность на получение прибыли и другие обстоятельства.

Именно поэтому суды уже закрывали дела, где налоговики пытались приравнять продажу личных вещей к незаконному бизнесу. В одном из таких случаев гражданка продавала детские вещи своего сына: у нее было более 20 успешных доставок и 44 активных объявления. Однако суд не признал этого достаточным доказательством предпринимательской деятельности.

Что изменится с 1 января 2027 года

Новый режим связан с использованием европейских правил DAC7. Операторы цифровых платформ должны будут идентифицировать продавцов и передавать налоговую информацию о доходах в указанных законом случаях.

Речь идет не только о продаже товаров. Новые правила охватывают также услуги, аренду недвижимости и транспорта, а платформы будут выполнять функции налоговых агентов.

Для физических лиц предусмотрен специальный механизм налогообложения доходов от продаж товаров через платформы. До €2000 дохода в год такие операции освобождаются от налогообложения. Правительство прямо объясняет, что это должно охватывать обычные продажи личных и подержанных вещей.

Если же человек фактически использует платформу для регулярного заработка, для него будут действовать другие правила. В частности, предусмотрена ставка НДФЛ 10%, а сам налог в соответствующих случаях будет удерживать платформу.

Читайте также: ГНС запустила «Налоговый справочник инвестора»

Что это значит для продавцов

Главное изменение состоит не в том, что налоговая начнет налогооблагать каждое объявление на OLX.

Суть в том, что государство будет получать гораздо больше информации о торговле через цифровые платформы. Это должно упростить выявление людей, фактически ведущих бизнес без регистрации.

В то же время, распродажа собственных вещей не приравнивается автоматически к предпринимательству. Поэтому количество переводов, объявлений или посылок само по себе не является достаточным основанием для вывода о незаконном бизнесе — важных целях, характере и обстоятельствах продаж.

Для обычного пользователя главный ориентир после введения новых правил — продает ли он собственное имущество или систематически покупает товары для последующей перепродажи и заработка.

Именно второй вариант уже имеет признаки предпринимательской деятельности и может обратить внимание на налоговую.

Как мы писали, налоговая скидка в несколько кликов: ГНС и Минцифры запустили новый сервис в Действии

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BigBend
BigBend
24 сентября 2026, 13:00
#
Нарешті суди почали ставити податкову на місце. Бо ніхто не має права звинувачувати людину, не надавши жодних доказів.
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