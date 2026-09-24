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24 сентября 2026, 13:00 Читати українською

92 тысячи биткоин-миллионеров и 23 криптомиллиардера: как изменился мир криптовалютного богатства

В 2026 году в мире насчитывается 135 694 криптоммиллионера — люди, чьи цифровые активы оцениваются не менее $1 млн. Об этом пишет Incripted со ссылкой на отчет Crypto Wealth Report 2026 от Henley & Partners.

В 2026 году в мире насчитывается 135 694 криптоммиллионера — люди, чьи цифровые активы оцениваются не менее $1 млн.


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По состоянию на 31 августа общая капитализация крипторынка составляла $2,6 трлн, из которых $1,6 трлн приходилось на биткоин.

Несмотря на то, что биткоин торгуется примерно на 38% ниже исторического максимума октября 2025 года, количество владельцев значительного криптовалютного капитала продолжает расти.

Сколько в мире криптомиллионеров и миллиардеров

Из общего количества криптомиллионеров 92272 являются биткоин-миллионерами.

Еще 290 человек владеют цифровыми активами на сумму более $100 млн. Из них 151 имеют такой капитал именно в биткоине.

Количество криптомиллиардеров в мире составляет 23 человека, причем 9 из них получили этот статус благодаря биткоину.

В то же время криптовалюты уже распространились далеко за пределы самых богатых инвесторов. В той или иной форме цифровые активы имеют около 742 млн человек, в том числе 371 млн владельцев биткоина.


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Крипторынок переживает спад, но не самый большой

По данным отчета, нынешнее падение рынка остается значительно меньше предыдущих масштабных «криптозим». После пиков 2011, 2013, 2017 и 2021 годов биткоин терял более 75% стоимости.

В Henley & Partners отмечают, что рост криптовалютного богатства изменяет подход состоятельных инвесторов к выбору страны проживания.

«Криптовалюта может быть вне границ, но семьи, которые ею владеют, таковыми не являются», — отметил руководитель направления частных клиентов компании Доминик Волек.

По его словам, владельцы криптовалютного капитала все больше обращают внимание на страну проживания, гражданство и регуляторную среду, поскольку цифровые активы можно перемещать гораздо проще, чем традиционные формы капитала.

Как мы писали, три больших криптобиржа закрылись за месяц: безопасно ли держать деньги на бирже сейчас

Источник: Минфин
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